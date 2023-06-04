شكرا لقرائتكم خبر عن لتقوية أظافرك الهشة..5 نصائح لمنع التقصف منها شرب الماء ومكمل البيوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصنع طبقات من البروتين تسمى الكيراتين أظافرنا، وهي تحمي أصابع اليدين والقدمين من أي ضرر تسببه البيئة الخارجية، يعمل الكيراتين ، الموجود أيضًا في الشعر والجلد ، على حماية أظافرنا من التلف، يمكن أن تكون الأظافر الهشة نتيجة لحالة صحية أساسية أو بعض العوامل الخارجية غير المعروفة، ولكن ، هناك دائمًا حل لجعل أظافرك صحية وقوية، إذا كنت تعانين من تقصف الأظافر وتبحثين عن طرق لجعلها أكثر صحة فإليك بعض النصائح، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

نصائح لتحسين صحة أظافرك 1. الحد من التعرض للماء

بعد جائحة كورونا، استسلمنا جميعًا لعادة غسل أيدينا لإبعاد الجراثيم والالتهابات ، فإن الإفراط في النقع في الماء يمكن أن يجعل أظافرك هشة وضعيفة، يمكنك ارتداء القفازات أثناء غسل الأطباق ومحاولة تجنب غمر يديك في الماء أثناء الاستحمام إن أمكن.

2. زيادة كمية المياه التي تتناولها

إن شرب الماء بكميات كبيرة أمر غير قابل للتفاوض عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة، يوفر شرب كمية كافية من الماء الرطوبة التي تشتد الحاجة إليها ويساعد على منع تقصف أظافرك، يساعد الحفاظ على رطوبة جسمك جيدًا أظافرك في الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ عليها قوية.

3. انتبه لما تأكله

يجب أن يكون نظامك الغذائي كثيف التغذية ومتنوعًا، يمكنك أيضًا تناول فيتامينات متعددة إضافية لتلك الجرعة الإضافية من التغذية الصحية، النظام الغذائي الخالي من العناصر الغذائية المطلوبة له تأثير على جسمك بالكامل ، بما في ذلك أظافرك.

4. امنح أظافرك بعض الوقت للتنفس

بقدر ما يبدو طلاء أظافرك لطيفًا ، فإن أظافرك تحتاج إلى بعض الوقت للتنفس، التطبيق المستمر لطلاء الأظافر يضعف جلد أظافرك، يمكنك وضع طلاء الأظافر لمدة أسبوع ، ثم إزالته باستخدام مزيل طلاء خالٍ من الأسيتون ، وترك أظافرك خالية من التلميع لمدة أسبوع لمساعدتها على التعافي.

5. حاول تناول مكملات البيوتين

البيوتين هو مكمل فيتامين H وفيتامين B7 وهو جزء من فيتامينات ب، نظرًا لأنها قابلة للذوبان في الماء ، فإنها لا تبقى مخزنة في الجسم ، لذلك عليك التأكد من استهلاكها يوميًا، إنه فيتامين يحافظ على صحة الشعر والجلد والأظافر (HSN) إلى جانب ذلك، فإنه يساعد أيضًا في الأداء السليم للجهاز العصبي.

الأطعمة مثل السردين والبيض المطبوخ والبقوليات غنية بالبيوتين ، ومع ذلك ، يمكنك دائمًا تناول مكمل منفصل من البيوتين للحصول على أظافر صحية.