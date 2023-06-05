شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من تناول 6 أطعمة ومشروبات تجعلك تشعر بالجفاف فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجة الحرارة كل يوم، يحتاج جسمنا إلى كمية كافية من السوائل ليعمل بشكل طبيعي، ومن ثم ستجد خبراء الصحة يشددون على شرب كمية كافية من الماء والمشروبات الصحية الأخرى للحفاظ على توازن المياه، وشرب الماء لا يكفي لترطيب الجسم، بل تحتاج أيضًا إلى مراقبة نظامك الغذائي اليومي للبقاء بصحة جيدة ، خاصة خلال فصل الصيف، وفقًا للعديد من الدراسات ، فإننا نستهلك العديد من الأطعمة والمشروبات كل يوم والتي تعمل على التخلص من السوائل الزائدة من جسمك، دون أن تدرك ذلك، هذا يجعلك تشعر بالجفاف على مدار اليوم ويؤدي إلى مخاطر صحية مرتبطة، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

ما الذي يسبب الجفاف؟

يحدث الجفاف عندما لا يحصل جسمك على الكمية التي يحتاجها من الماء ، يتكون جسم الإنسان من 55 إلى 60 % من الماء، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من الطبيعي أن تفقد الماء يوميًا من خلال أنظمة الإخراج مثل العرق والبول والدموع واللعاب ، ولكن إذا لم تعوض السوائل المفقودة ، فهذا يؤدي إلى الجفاف وإنتاج السموم الزائدة في جسمك، أفضل طريقة لتعويض محتوى الماء في الجسم هي من خلال نظامك الغذائي الذي يحتوي على أطعمة ومشروبات صحية.

لماذا بعض الأطعمة والمشروبات تؤدي إلى الجفاف؟

ببساطة ، بعض الأطعمة والمشروبات لها آثار مدرة للبول على جسمك قد تؤدي إلى فقدان الصوديوم والماء ، مما يؤدي إلى خلل في الإلكتروليت، يعتبر من أكثر الأسباب شيوعاً لشعورك بالعطش حتى بعد شرب جالون من الماء لهذا السبب، من المهم تحديد تلك الأطعمة والمشروبات ، بحيث تضيفها إلى نظامك الغذائي بحكمة

6 أطعمة ومشروبات يومية قد تؤدي إلى الجفاف 1. القهوة:

من المحتمل أن تكون القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية التي تم طرحها للنقاش بين عشاق اللياقة البدنية، بينما من المعروف أن الكافيين يعوض الطاقة المفقودة ، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف،يمكن أن يكون الكافيين مدرًا للبول، إذا تم تناوله بكميات زائدة ، مما يؤدي إلى عدم توازن محتوى الماء في الجسم.

2. الشاي الأخضر

على مر السنين ، احتل الشاي الأخضر مكانة دائمة في نظامك الغذائي ، بفضل الكمية العالية من مضادات الأكسدة والفلافونويد الموجودة فيه، ولكن يمكن أن يجعلك تشعر بالجفاف ، مثل القهوة ، يحتوي الشاي الأخضر على بعض محتوى الكافيين ، والذي يعمل كمدر طبيعي للبول قد يتسبب ذلك في فقدان الجسم للماء ، مما يجعلك تشعر بالتعب والخمول.

3. البنجر

يحتوي جذر البنجر على نسبة عالية من البوتاسيوم ، و من المعروف أنه يساعد في إطلاق السوائل من الجسم وبالتالي ، إذا تناولت البنجر ، خاصة خلال فصل الصيف ، فقد ينتهي الأمر بالعديد من الآثار السلبية على جسمك.

4. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين

غالبًا ما رأينا عشاق اللياقة البدنية يعتمدون على نظام غذائي عالي البروتين لفقدان الوزن وزيادة قوة العضلات، في حين أننا لا ننكر الفوائد ، فقد يؤدي أيضًا إلى الجفاف المزمن في الأساس ، يولد البروتين تكوين النيتروجين في الجسم الذي يستخدم الماء الزائد للحصول على التمثيل الغذائي، هذا غالبا ما يؤدي إلى عدم توازن السوائل في الجسم

5. المشروبات الغازية والعصائر المعلبة

من المعروف أن السكر الزائد في المشروبات الغازية والعصائر المعبأة له تأثير فرط صوديوم الدم على الجسم ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهذا يعني أن السكر يسحب الماء من الخلايا والأنسجة ، مما يقلل من مستوى السوائل في الجسم. إلى جانب ذلك ، فإنه يعطي أيضًا انطباعًا خاطئًا عن الترطيب ، مما يجعلنا نشرب كميات أقل من الماء.

6.مخلل

يزيد الملح الزائد في المخلل من محتوى الصوديوم في الجسم الذي يحتاج إلى المزيد من الماء للتخلص منه، في هذه العملية، يفقد جسمك الماء، ما يؤدي إلى الجفاف وفقدان الطاقة.