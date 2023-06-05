شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للبيئة .. اعرف تأثير المواد البلاستيكية فى الأطعمة على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة سنويًا فى 5 يونيو، وهي مبادرة عالمية تقودها الأمم المتحدة لزيادة الوعي وتعزيز العمل بشأن القضايا البيئية فى كل عام، ويركز اليوم على "التغلب على التلوث البلاستيكي" لتشجيع الأفراد والمجتمعات والمنظمات والحكومات على المشاركة فى الأنشطة التى تعالج الاهتمامات البيئية، وإليك المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للبلاستيك، وفقا لما نشره موقع "indianexpress".

وفقًا لأحدث تقدير عالمي للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، هناك ما بين 51 تريليون جزيء من البلاستيك الدقيق ينجرف على سطح المحيط، يستهلك الإنسان ما لا يقل عن 50000 جزيء من البلاستيك الدقيق سنويًا، بسبب تلوث السلسلة الغذائية ومياه الشرب والهواء.

ونتيجة للتوسع المستمر والسريع فى إنتاج البلاستيك الصناعي، وسوء الإدارة، والتجزئة غير الصحيحة للنفايات البلاستيكية، فيما يتعلق بتلوث الهواء وتربة الماء بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة، فإن المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالتعرض للبلاستيك الدقيق تشكل مصدر قلق كبير.

وتم الكشف عن انتشار هذه الجسيمات البلاستيكية في الأطعمة والمشروبات (المياه المعبأة في زجاجات، العسل، الملح، إلخ)، وفي عينات الهواء، كما يثير وجود اللدائن الدقيقة في الأنواع البحرية الصالحة للأكل البشرية وكذلك المأكولات البحرية (مثل الأسماك والمحار) مخاوف بشأن الآثار الصحية المحتملة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

وأكد التقرير أن المضافات الكيميائية السامة الرئيسية الموجودة في اللدائن الدقيقة التي تشكل مصدر قلق كبير لصحة الإنسان بيسفينول أ (BPA) ، والفثالات ، والتريكلوسان ، (BFR) ، والبيفينون والقصدير العضوي.

أكبر المخاطر الصحية المرتبطة هي مادة BPA الكيميائية ، والتي تستخدم في تقوية البلاستيك وبالتالي تتسرب إلى الطعام، تم اكتشاف BPA بتركيزات تتراوح من 5 إلى 284 جم / كجم من اللدائن الدقيقة ،وتشير التقديرات إلى أن مستهلكي المحار يستهلكون ما يصل إلى 11000 جزيء بلاستيكي دقيق سنويًا ، وفقًا للدراسات يمكن أن تلوث BPA الأطعمة والمشروبات وتسبب تغيرات في وظائف الكبد ومقاومة الأنسولين وتطور الجنين عند النساء الحوامل والجهاز التناسلي ووظيفة الدماغ.

بعض التأثيرات المرئية للجسيمات البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان

من جهته أكد البروفيسور ديك فيتاك، عالم السموم البيئية بجامعة فريجي أمستردام فى هولندا، أنه تم فحص عينات دم من 22 متبرعًا بالغًا سليمًا، واكتشف جزيئات بلاستيكية في 17 منهم، احتوى ثلث العينات على مادة البوليسترين، التي تستخدم لتعبئة المواد الغذائية وغيرها من المنتجات، بينما احتوى نصف العينات على بلاستيك بولي إيثيلين تيرفثالات ، والذي يشيع استخدامه في أوعية المشروبات، احتوى ربع عينات الدم على البولي إيثيلين، المواد المستخدمة في صناعة الأكياس البلاستيكية الحاملة.

تأثير الجسيمات البلاستيكية على صحة الأمعاء:

يضعف MP ميكروبيوم الأمعاء، ما يؤدي إلى خلل في بكتيريا الأمعاء الضرورية لجسم الإنسان يسمى دسباقتريوز الأمعاء، وتشمل الآثار السلبية الأخرى للبلاستيك الدقيق على صحة الإنسان ظهور السمنة والسرطان، تلف الحمض النووي ، الإجهاد التأكسدي، السمية العصبية، أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى العديد من النتائج الإنجابية.

وأظهرت الاختبارات المعملية أن اللدائن الدقيقة تسبب تلفًا للخلايا البشرية ، بما في ذلك ردود الفعل التحسسية ، وموت الخلايا ، وتلف الخلايا ، وتحفيز الاستجابات الالتهابية والمناعة، أظهرت الدراسات التي أجريت في المختبر أن انتقال الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من التجويف المعدي المعوي إلى الجهاز اللمفاوي والدورة الدموية ، يؤدي إلى التعرض الجهازي والتراكم في الأنسجة مثل الدماغ والكلى والكبد.