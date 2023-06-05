شكرا لقرائتكم خبر عن تناول فاكهة التوت والتفاح يحميك من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الفاكهة بشكل عام وخاصة فاكهة التوت والتفاح بصفة خاصة ضمن نظامك الغذائي، يساعدك في الحفاظ علي صحة الذاكرة لديك، لذا ينصح خبراء الصحة دائما بتناولهما بصفة مستمرة للكبار والصغار، وذلك وفقًا لما لما نشره موقع ذي جارديان.

أكدت دراسة حديثة أن الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالفلافانول الموجود في الشاي والتفاح والتوت، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

ووجدت دراسة استمرت ثلاث سنوات شملت 3562 شخصًا تبلغ أعمارهم نحو 71 عامًا أن أولئك الذين لديهم استهلاك منتظم للفلافانول لديهم وظيفة ذاكرة أفضل، من أولئك الذين لم يستهلكوا مركبات الفلافانول ذلك.

وأشارت الدراسة أن تناول مكمل 500 مج من الفلافانول يوميا يمكن أن يعالج التأثير السلبي على وظيفة الذاكرة الناجم عن انخفاض تناول الفلافانول لدى كبار السن.

وقال الدكتور سكوت سمول، أستاذ علم الأعصاب في جامعة كولومبيا، أن هناك حاجة إلى عناصر غذائية مختلفة لتقوية عقولنا المسنة.

وقال الباحثون إن نتائج الذاكرة تحسنت بشكل طفيف فقط بالنسبة للمجموعة التي تناولت حبوب الفلافانول، ولكن ضمن هذه المجموعة كانت هناك مجموعة فرعية من الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية وانخفاض استهلاك الفلافانول في بداية الدراسة، والذين شهدوا زيادة في نتائج ذاكرتهم بمقدار متوسط 10.5% بعدما تناولوا مكملات الفلافانول .

وأشار الدكتور أيدين كاسيدي، رئيس قسم التغذية والطب الوقائي في جامعة كوينز بلفاست، إلى أن الجرعة المطلوبة لتحسين صحة الدماغ يمكن تحقيقها بسهولة. على سبيل المثال، كأس واحد من الشاي، وستة مربعات من الشوكولاتة الداكنة، وحصتين من التوت والتفاح ستوفر معا نحو 500 مج من الفلافانول.