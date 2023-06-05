شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تحذر مرضى السكرى من تناول الجبنة القريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت إحدى الدراسات الروسية الحديثة، بالابتعاد عن تناول الجبنة القريش لذوى السمنة والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع فى نسبة الجلوكوز، رغم فوائدها العديدة في إنقاص الوزن الزائد، وذلك وفقًا لما نشره موقع جازيتا.رو.

ومن جانبها قالت إيلينا سولوماتينا أخصائية التغذية الروسية، إن خثارة الجبن المنزلية أو ما يعرف بجبن القريش منتج صحي، لكن لا ينبغي إساءة استخدامه، خاصة من قبل بعض فئات المواطنين، موضحة أن هذه الفئات تشمل المرضى الذين يعانون من أمراض البنكرياس والمرارة، كما يمكن أن يتسبب المنتج في تفاقم أمراض الجهاز الهضمي.

وحذرت خبيرة التغذية، من تناول الجبن القريش المنزلية لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، والمعرضين لارتفاع حاد في نسبة الجلوكوز في الدم، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

ويعرف الجبن القريش بأحد أنواع الجبن الطرية البيضاء، تنتج عن طريق تخمر اللبن بواسطة حمض اللاكتيك، في عملية تسمى "تجبن حامضي" وأن الجبن يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والكالسيوم، والفيتامينات، والأحماض الأمينية الأساسية، كما أنه يُعد بمثابة غذاء غني بالسعرات الحرارية، ويمكن أن يحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم.

كما أشارت أخصائية التغذية إلى أن هناك بعض المنتجات من الجبن، لا تحتوي على أي فائدة، ونصحت الخبيرة بالتخلي عن تناول الجنبة القريش لذوي السمنة ومرضي السكري بنوعيه، منعًا لحدوث أي مضاعفات صحية لديهم .