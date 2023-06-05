شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: مصر تحتل المرتبة العاشرة فى الإصابة بمرض السكر على مستوى العالم بـ21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن البلدان التي لديها أعلى معدلات مرض السكرى في العالم، حيث تشير البيانات إلى أن باكستان لديها أعلى معدل انتشار لمرض السكري في العالم لتحتل المرتبة الأولى عالميا، وتحتل مصر المرتبة رقم 10 على مستوى العالم في الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 21%، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



معدلات الاصابة بمرض السكرى فى العالم

وقالت الصحيفة، لقد احتلت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مرتبة أقل بكثير، على الرغم من العديد من عوامل الخطر، تظهر البيانات أن الأمريكيين قد يواجهون صعوبة في نظامهم الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر، لكن الولايات المتحدة ليست حتى ضمن أعلى 50 دولة بالنسبة لمرض السكري .

وعلى الرغم من أن البريطانيين يتمتعون بسمعة طيبة في التعامل مع الحلويات، إلا أن المملكة المتحدة لا تُصنف ضمن أسوأ 100 دولة عندما يتعلق الأمر بمعدلات المرض.

الأرقام التي جمعتها Our World In Data ، باستخدام بيانات من الاتحاد الدولي للسكري (IDF)، حللت النسبة المئوية لمرضى السكري الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا في 211 دولة، تصدرت باكستان القائمة، حيث أصيب حوالي 31 % من السكان بمرض السكري، تليها بولينيزيا الفرنسية، ومجموعة جزر في جنوب المحيط الهادئ (25.2 %) والكويت (24.9 %).

وأضافت الصحيفة، إنه على الرغم من اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة، واللبن، والفواكه، والخضروات، فقد أظهرت الأبحاث أن الناس في باكستان ودول أخرى في مناطق الشرق الأوسط وجنوب آسيا أكثر مقاومة للأنسولين وراثيًا، مما يزيد من احتمالية الإصابة بهذه الحالة .

وفي الوقت نفسه، احتلت الولايات المتحدة المرتبة 59 على المقياس، مع واحد من كل 10 مرضى السكري في البلاد، تراجعت المملكة المتحدة حتى أقل من ذلك، عند 136، بمعدل إصابة بالسكري بنسبة 6%.

وأوضحت الصحيفة، إن مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية تحويل الجسم للطعام إلى طاقة، عادة، يقوم الجسم بتقسيم الطعام إلى جلوكوز، وهو نوع من السكر، ويطلقه في مجرى الدم، هذا يزيد من نسبة السكر في الدم، مما يحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين، ومع ذلك، في مرض السكري، لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، مما يؤدي إلى بقاء الكثير من السكر في مجرى الدم.

في عام 2021، كان 537 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكري، وفقًا للاتحاد الدولى للسكر، كان هذا المعدل زيادة بنسبة 16 % (74 مليون) عن عام 2019.

على الصعيد العالمي، يعاني أكثر من 90 % من مرضى السكري من النوع الثاني، والذي يتطور نتيجة السمنة وسوء التغذية وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة والتاريخ العائلي، ، يقدر الاتحاد الدولى للسكر، إن واحدًا من كل 10 بالغين حول العالم مصاب حاليًا بمرض السكري، ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 643 مليون (11 %) بحلول عام 2030 وإلى 783 مليون (12.2 %) بحلول عام 2045.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كان مرض السكري أكبر سبب للوفاة في عام 2019 ، حيث أودى بحياة 1.5 مليون شخص.

في باكستان، معدلات الإصابة بمرض السكري ترتفع بشكل كبير، في عام 2021، كان 33 مليون باكستاني بالغًا مصابين بمرض السكري، بزيادة قدرها 70% منذ عام 2019، وفقًا للاتحاد الدولى للسكر، الآن، 31 % من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا يعانون من مرض السكري.

يقدر الاتحاد الدولي للسكري أن مرض السكري تسبب في أكثر من 400 ألف حالة وفاة في عام 2021، أكثر من ربع البالغين المصابين بهذه الحالة في باكستان لم يتم تشخيصهم.

بالإضافة إلى الاستعداد الوراثي، عزت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Annals of Medicine & Surgery هذا الارتفاع إلى ندرة خدمات الرعاية الصحية في البلاد، وخاصة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن ما يزيد قليلاً عن ربع البالغين الباكستانيين نشيطون بدنيًا للغاية، وأن معدلات الإصابة بمرض السكري أعلى في المناطق الحضرية في باكستان منها في المناطق الريفية، وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة 59 من أصل 211 دولة، يعاني واحد من كل 10 بالغين من مرض السكري ، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للسكري.

يقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن 28.7 مليون شخص قد شُخصوا بمرض السكري، بينما لم يتم تشخيص 8.5 مليون شخص.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني 40 %، أو 96 مليون شخص فوق سن 18 عامًا، من مقدمات السكري، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، الوزن هو أحد أكبر العوامل في معدلات الإصابة بمرض السكري في أمريكا.

وجدت دراسة نُشرت العام الماضي في مجلة جمعية القلب الأمريكية، على سبيل المثال، أن السمنة مرتبطة بنسبة 30 إلى 53 % من حالات السكري الجديدة في الولايات المتحدة سنويًا.

يقدر مركز السيطرة على الأمراض أن 4 من كل 10 أمريكيين يعانون من السمنة، والمعدل آخذ في الارتفاع، بين مارس 2020 ومارس 2021 ، على سبيل المثال ، ارتفع الرقم بنسبة 3% ، يمكن أن تلعب العوامل الغذائية دورًا في ذلك، حيث إن النظام الغذائي الأمريكي غني بالأطعمة المصنعة، والتي ثبت أن له عيوب صحية ضارة، قدرت دراسة أجريت عام 2022 من معهد علوم الشبكة التابع لجامعة نورث إيسترن أن 73 % من إمدادات الغذاء في الولايات المتحدة تتم معالجتها بشكل فائق." تصبح أغذية مصنعة ".

ووجدت دراسة نشرت في Frontiers in Nutrition أن أكثر من 60 % من السعرات الحرارية في الولايات المتحدة تأتي من هذه الأطعمة، أظهرت دراسة مقارنة عالمية نُشرت في Obesity Reviews أن زيادة مبيعات الفرد من الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة كانت مرتبطة بارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، السكر والملح من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

على سبيل المثال، ربطت مراجعة نُشرت الشهر الماضي في مجلة BMJ بين الاستهلاك العالي للسكريات المضافة وبين 45 نتيجة صحية سلبية، وتشمل مرض السكري والنقرس والسمنة وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسرطان والربو وتسوس الأسنان والاكتئاب والموت المبكر.

بالإضافة إلى ذلك، يقدر مركز السيطرة على الأمراض أن أكثر من 90 % من الأمريكيين يستهلكون الكثير من الملح - 3400 ملليجرام في المتوسط، توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين البالغين بالحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 مجم يوميًا - أي ما يعادل حوالي 1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

واحدة من أكبر المخالفين هي الوجبات السريعة - وهي طعام أمريكي أساسي، حوالي 70% من الصوديوم المستهلك يأتي من المنتجات المصنعة.

الأمريكيون أيضًا عرضة لأنماط الحياة المستقرة، زادت الوظائف التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة بنسبة 83 % منذ عام 1950، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، وتشغل الوظائف التي تتطلب مجهودًا بدنيًا أقل من 20% من القوى العاملة.

وجدت مراجعة أجريت عام 2015 في دورية Annals of Internal Medicine إنه حتى بعد ضبط النشاط البدني، كان الجلوس لفترات طويلة مرتبطًا بمخاطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان.

حذرت Mayo Clinic (مايو كلينك) من أن الجلوس لفترة طويلة كل يوم يمكن أن يسبب العديد من نفس المشكلات ويؤدي إلى تطور دهون حشوية خطيرة في منطقة الوسط، تحتل المملكة المتحدة مرتبة أقل بكثير من الولايات المتحدة، حيث تبلغ 136 من 211.

تقدر منظمة السكري في المملكة المتحدة، أن أكثر من 4.3 مليون شخص في البلاد يعيشون مع مرض السكري ، و 2.4 مليون معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما تشير المنظمة إلى أن 850 ألف شخص في المملكة المتحدة يتعايشون مع المرض لكنهم لا يعرفون ذلك.

حوالي 90% من هذه الحالات هم من مرض السكري من النوع 2، على غرار الولايات المتحدة، يعد الوزن أحد عوامل الخطر الأساسية للإصابة بالمرض.

وجد المسح الصحي لإنجلترا 2021 أن 64 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 74 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأظهرت نفس البيانات أن 28 % من الناس يعانون من السمنة، ارتفع هذا الرقم من 15 % في عام 1993، يمكن أيضًا أن تنسب العوامل الغذائية، مثل استهلاك الملح والسكر، إلى هذه المعدلات.

تقدر مؤسسة القلب البريطانية، أن البالغين في إنجلترا يستهلكون حوالي 8400 ملليجرام من الملح يوميًا، حوالي 85 % من هذا الملح موجود بالفعل في الأطعمة المشتراة بدلاً من إضافته أثناء الطهي، وفقًا لـ Public Health England ، المعدل في المملكة المتحدة مساوٍ لليابان، التي لديها معدل سمنة يبلغ 6.6٪ فقط.

ثبت أن النظام الغذائي الياباني التقليدي يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، فضلاً عن الأمراض المزمنة الأخرى مثل أمراض القلب، النظام الغذائي غني بالأطعمة قليلة السكر مثل الأسماك والأعشاب البحرية والشاي الأخضر وفول الصويا والفواكه والخضروات.

في دراسة استمرت 6 أسابيع على 33 رجلاً يتبعون نظامًا غذائيًا يابانيًا تقليديًا، عانى 91% من عوامل خطر أقل بكثير لمرض السكري من النوع 2 ، بما في ذلك الوزن الزائد ومستويات الكوليسترول الضار" LDL ".

الدولة التي يوجد بها أدنى معدل لمرض السكري هي دولة بنين الواقعة في غرب إفريقيا، حيث يعاني 1 % فقط من السكان من هذه الحالة، قد يكون هذا بسبب التركيبة السكانية للبلاد.

بنين بلد منخفض الدخل إلى حد كبير وريفى، حيث يعاني ما يقرب من 10% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي وحوالي ثلث الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي ، يعمل أكثر من 70% من السكان في الزراعة، مما يجعلهم أقل استقرارًا من البالغين في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.