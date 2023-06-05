احذري إهمالها قبل فوات الآوان.. أعراض وأسباب تسمم الدم 

بيروت - نادين محمد - أسباب تسمم الدم عديدة فهي تعد حالة مَرَضية خطيرة لا يستجيب فيها الجسم للعدوى على النحو الصحيح، إذ تؤثر عمليات مكافحة العدوى على الجسم، مما يسبب عدم أداء الأعضاء لوظائفها كما ينبغي.

يعد تسمم الدم حالة طبية طارئة ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها بسرعة. إذا كنت تشكين في أنك أو أي شخص آخر مصاب بتسمم الدم فيجب استشارة الطبيب على الفور فيعد العلاج الفوري في المستشفى أمر حيوي.

غالبًا ما يحتاج تسمم الدم إلى العلاج في وحدة العناية المركزة، حيث يمكن مراقبتك عن كثب. فإذا لم تكوني متأكدة مما إذا كان تعفن الدم أم لا، فاطلبي العناية الطبية في أسرع وقت ممكن.

أسباب تسمم الدم

يعد تسمم الدم هو حالة مهددة للحياة تحدث عندما يتلف الجسم أنسجته وأعضائه استجابةً لعدوى. يمكن أن يؤدي الإنتان (وهو حالة مَرَضية خطيرة لا يستجيب فيها الجسم للعدوى على النحو الصحيح ) إلى الصدمة الإنتانية وفشل الأعضاء وحتى الموت إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرًا.

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ما هو الفرق بين تعفن الدم وتسمم الدم؟

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يحدث تسمم الدم عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم، ولكن يمكن أن يأتي التسمم أيضًا من عدوى أخرى.

تختلف أعراض تسمم الدم و يمكن أن تشمل:

حمى أو درجة حرارة منخفضة

قشعريرة

اهتزاز غير منضبط

تنفس سريع

سرعة دقات القلب

تعب

صداع

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للإنتان ما يلي:

الارتباك أو القلق

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الغثيان والقيء

صعوبة في التنفس

جلد مرقش

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم

النعاس أو ضعف الوعي

ألم صدر

انخفاض البول (في الأسبوع)

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متى يجب استشارة الطبيب؟

الصورة من موقع AdobeStock

يعد تسمم الدم حالة طبية طارئة ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها بسرعة. إذا كنت تشكين في أنك أو أي شخص آخر مصاب بتسمم الدم ، فاتصلي بسيارة إسعاف.

من المهم الوصول إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن، حيث تزداد مخاطر الوفاة بسبب تسمم الدم مع كل ساعة تمر قبل بدء العلاج.

سيُجري طبيبك فحصًا بدنيًا ، ويفحص أولاً العلامات الحيوية (التنفس ومعدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة الحرارة). سيقومون أيضًا بفحص حالتك العقلية والبحث عن مصدر العدوى.

سينظم طبيبك عدة فحوصات دم . قد يتم أيضًا اختبار سوائل الجسم الأخرى، مثل البول والبلغم (المخاط الذي يسعل من الممرات الهوائية). للعثور على مصدر العدوى ، قد تحتاجين أيضًا إلى تصوير بالأشعة السينية وفحوصات أخرى.

كيف يتم علاج تسمم الدم ؟

يعد العلاج الفوري في المستشفى أمر حيوي. غالبًا ما يحتاج تسمم الدم إلى العلاج في وحدة العناية المركزة ، حيث يمكن مراقبتك عن كثب.

قد يحتاج الأشخاص المصابون بتسمم الدم إلى مساعدة في عمل رئتيهم أو كليتيهم أو إجراء جراحة للمساعدة في علاج العدوى.

يشمل العلاج المضادات الحيوية والسوائل الوريدية (يتم إعطاء السوائل عن طريق التنقيط في الوريد). قد تحصل أيضًا على الأكسجين إذا لزم الأمر.

أحيانًا يتم إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات إذا كانت العدوى ناجمة عن فيروس.

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مضاعفات تسمم الدم

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مع تفاقم حالة تسمم الدم ، قد لا تحصل الأعضاء الحيوية مثل الدماغ والقلب والكليتين على كمية الدم اللازمة لها. وقد يسبب يسبب تسمم الدم حدوث تجلط دموي غير طبيعي. وقد تؤدي الجلطات الصغيرة أو انفجار الأوعية الدموية الناتجة عن ذلك إلى إتلاف الأنسجة أو تدميرها.

يتعافى أغلب الأشخاص من تسمم الدم، لكن معدل الوفيات يتراوح بين 30% و40% تقريبًا، كما يؤدي التعرض لنوبة حادة إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى في المستقبل.

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المصدر :مايوكلينك