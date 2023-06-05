كيفية إنقاص الوزن الزائد في الأرداف

بيروت - نادين محمد - بعض النساء يعانين من تراكم الدهون في الأرداف ليبدو الجسم على شكل ثمرة الكمثرى، صحيح أنهن أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم والسكري، لكن توزيع الدهون على هذا النحو يعيق ارتداء الملابس المفضلة كما أنه يفسد المظهر.

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة للتخلص من الدهون الزائدة في الأرداف فتابعي القراءة.

يقول الخبراء أن التخلص من الدهون الزائدة في الأرداف يتطلب جهود متضافرة، أي أننا لا نتحدث عن حمية محددة بينما مجموعة من الخطوات و الطرق التي تعمل معًا لتصغير الأرداف.

خطوات التخلص من الدهون الزائدة في الأرداف:

1- تقليل السعرات الحرارية

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أي خطة لإنقاص الدهون تعني تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص على نحو تدريجي، خسارة رطل من الدهون، يتطلب حرق 3500 سعرة حرارية أكثر مما تتناوليه. من ثم إنقاص السعرات الحرارية اليومية المعتادة 500 إلى 1000 سعر حراري يوميًا يدفع الجسم نحو حرق الدهون المختزنة، لاسيما في الأرداف.

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2- ممارسة الرياضة

تتكون الأرداف من ثلاث عضلات، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، للتخلص من الدهون الزائدة في الأرداف فإن المهمة تبدأ بتقوية العضلات الثلاث، يمكنكِ البدء ببعض التمارين في المنزل عن طريق ممارسة تمرين القرفصاء (سكواتس) ، والتي تعد من أفضل الحركات الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الأرداف من ثم حرق الدهون المحيطة بها. كما أن الرياضة تساعد على شد الأرداف حتى لا تتعرض للترهل بعد فقدان الدهون. كما ينصح خبراء اللياقة باتباع تمارين التسخين لأنها تقوي العضلات وتشد الجسم في وقت قياسي.

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3- النظام الغذائي

ليس السعرات الحرارية فقط هي المسؤولة عن التخلص من الدهون الزائدة في الأرداف، لكن أيضًا نوعية الأطعمة لها دور، فإن تناول السكريات و الأطعمة المصنعة يزيد من المشكلة.

ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة معينة تساعد في تفتيت دهون الأرداف، أهمها الخضروات. يساعدك تناول الخضار بدلاً من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية على فقدان الدهون من جسمك بالكامل.

تعد كل أنواع الخضروات تقريبًا طعامًا مناسبًا منخفض السعرات الحرارية وعالي القيمة الغذائية بدلًا من الأطعمة عالية الدهون أو عالية السكر. تناولي الكرفس والخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ والفاصوليا الخضراء والبروكلي.

أيضًا اللحوم خالية الدهون، مثل الأسماك مثل السلمون والماكريل والسمك كلها مصادر منخفضة السعرات الحرارية للبروتين الخالي من الدهون.

كذلك، الدجاج والديك الرومي منزوع الجلد من المصادر البروتين المناسبة لنظام غذائي للتخلص من دهون الأرداف.

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المصدر: Everyday health