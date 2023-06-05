يدمر الخصوبة وصحة الرئة.. أضرار التدخين على صحة المرأة غير متوقعة 

بيروت - نادين محمد - أضرار التدخين على صحة المرأة عديدة فقد تواجه المدخنات تحديات فريدة ، ليس فقط بسبب ضعف معدلات الإقلاع عن التدخين مقارنة بالرجال ، ولكن لأنهن أكثر عرضة للآثار الضارة للتدخين على صحتهن.

تعد المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالعقم مقارنة بغير المدخنات، ويزداد هذا الخطر مع عدد السجائر التي يتم تدخينها في اليوم.

إذا حملت المرأة، فإن النيكوتين الموجود في السجائر يمكن أن يؤذي الجنين. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن المواد الكيميائية الخطرة في السجائر تزيد من خطر بطء نمو الجنين، والحمل خارج الرحم ، والإجهاض المبكر ، والإملاص(وهو الطفل الذي يموت بعد 28 أسبوعاً من الحمل، ولكن قبل الولادة أو أثناءها). الحمل خارج الرحم هو نوع من الحمل يتم فيه زرع الجنين في قناة فالوب بدلاً من جدار الرحم.

آثار التدخين على صحة المرأة بشكل عام

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هناك المزيد من الأسباب التي تفسر لماذا يجب على النساء (والرجال) الإقلاع عن التدخين ولماذا لا ينبغي لأحد أن يبدأ التدخين في المقام الأول. إليك بعض الحالات الصحية التي تعاني منها المرأة بسبب التدخين:

تمدد الشريان الأورطي البطني

مرض الانسداد الرئوي المزمن ، بما في ذلك انتفاخ الرئة

مرض القلب التاجي

السكري

نوبة قلبية

ارتفاع ضغط الدم

سرطان الرئة

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هشاشة العظام

بطء التئام الجروح

سكتة دماغية

كما يعمل التدخين على تسريع شيخوخة الجلد عن طريق تقليل إنتاج الكولاجين

يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والمستقيم

أضرار التدخين على صحة المرأة الأنجابية

لا يمكن للتدخين فقط أن يسبب مجموعة متنوعة من السرطانات لدى كل من الرجال والنساء، بل إنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى النساء، وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG). وجدت دراسة دنماركية نُشرت في عدد 21 أبريل 1999 من مجلة National Cancer أن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث اللاتي يدخن أكثر عرضة للإصابة بسرطان المستقيم بستة أضعاف من أولئك الذين لا يدخنون.

ما رأيك في معرفة المزيد عن وفيات التدخين تزيد عن وفيات أمراض السرطانات

1-التدخين يفاقم الدورة الشهرية

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وفقًا لـ ACOG ، فإن النساء اللائي يدخن يعانين من أعراض ما قبل الحيض أكثر حدة، ولديهن زيادة بنسبة 50 في المائة في التشنجات التي تستمر يومين أو أكثر.

2-التدخين يضر بخصوبتك

يؤثر التدخين عمليًا على كل مرحلة من مراحل الحمل، تعد المدخنات معرضات بشكل أكبر لخطر عدم التبويض ، كما أنه من غير المرجح أن تزرع البويضة الملقحة في الرحم.

تعد المدخنات الذين يتلقون الإخصاب في المختبر هم أقل عرضة للنجاح فيمكن أن يعيق التدخين انتقال البويضة بشكل طبيعي إلى الرحم ، مما قد يؤدي إلى الحمل خارج الرحم .

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3-التدخين يؤذي الجنين

يقول بنجامين ساكس، أستاذ التوليد وأمراض النساء في كلية الطب بجامعة هارفارد: "عندما تدخِّن المرأة أثناء الحمل ، فإنها تسمم الجنين فعندما يعبر النيكوتين المشيمة فإنه يسرع من معدل ضربات قلب الجنين .

4-يزيد التدخين من خطر الإجهاض

تتعرض المرأة الحامل للإجهاض بنسبة 39٪ وتزيد من فرص حدوث مضاعفات خطيرة أخرى لها، بما في ذلك انفصال المشيمة (عندما تنفصل المشيمة عن جدار الرحم)، وانزياح المشيمة (عندما تغطي المشيمة فتحة الرحم ) وولادة جنين ميت.

5- متلازمة موت الرضع المفاجئ

يمكن أن يحمل حليب الثدي للمدخنين النيكوتين إلى الرضيع. ووجد تقرير عام 1995 في مجلة طب الأطفال، أن الأطفال الذين تعرضوا لدخان التبغ أكثر عرضة بثلاث مرات للوفاة من متلازمة موت الرضع المفاجئ.

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المصدر: موقع universityobgynassoc