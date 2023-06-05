أطعمة تستهدف تصغير محيط الخصر وتفتيت الدهون

بيروت - نادين محمد - تميل الدهون لدى النساء والرجال على حد سواء إلى التراكم في محيط الخصر و البطن، لأن هذا من شأنه يشعر الجسم بالأمان، بالطبع معدل تراكم الدهون في البطن يختلف من شخص إلى أخر بحسب شكل الجسم وكذلك مدى توازن الهرمونات.

ترتبط دهون البطن بزيادة فرص التعرض لبعض الأمراض المزمنة مثل اضطراب ضغط الدم و السكري وكذلك اضطرابات القلب، لذلك زيادة مؤشر محيط الخصر لدى أي شخص هو علامة إنذار و يجب التركيز على نظام غذائي يُقلص من تراكم الدهون في هذه المنطقة.

هناكل بعض الأطعمة التي من شأنها تساهم في تصغير الخصر من خلال استهداف الدهون في هذه المنطقة، كما أنها تقلل الدهون السفلية حال تناولها ضمن نظام غذائي صحي.

أطعمة تستهدف دهون البطن:

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1. الفاصوليا

تساعد الفاصوليا على إنقاص الوزن وتقليل حجم الخصر لأنها مليئة بالألياف القابلة للذوبان، والتي تقضي على الالتهاب في الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي وجود التهاب مزمن إلى زيادة الوزن.

2. سمك السلمون

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لا تعني الرغبة في تقليل دهون الجسم، الحرمان التام من الدهون، بينما فقط أنتِ بحاجة إلى استهداف الدهون الضارة بغيرها النافعة. الحيلة لافعالة في تصغير البطن البارز بسبب الدهون هي الحصول على الدهون الصحيحة. الدهون المشبعة ، الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان ، لن تفيدكِ في إنقاص الوزن ، ولكن يمكن استبدال تلك الدهون ببعض أنواع الدهون المتعددة غير المشبعة ، مثل السلمون الذي ينصح به الأطباء هؤلاء الذين يعانون من تراكم الدهون في منطقة البطن.

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3. الزبادي

أظهرت دراسة أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يتناولون ثلاث حصص من الزبادي الخالي من الدهون يوميًا (بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية) فقدوا دهونًا ووزنًا أكثر بشكل ملحوظ من أولئك الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية ولكنهم لم يتناولوا الزبادي. وفقًا لموقع WebMD ، فقد الأشخاص الذين يتناولون الزبادي وزنًا أكبر بنسبة 22٪ ونسبة دهون في الجسم بنسبة 61٪ أكثر من الآخرين في مجموعة البحث .

4. الفلفل الأحمر

الصورة من موقع freepik

هل تعلمين أن كوبًا من الفلفل الحلو سيعطيك ثلاثة أضعاف كمية فيتامين سي الموصى بها لتناولك اليومي؟. فيتامين سي الموجود في الحمضيات و الفلفل الأحمر رائع في محاربة دهون البطن ، وفقًا لـ Eat This، Not That .

5. البروكلي

على غرار الفلفل الحلو ، يحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين سي. قومي بادخاله في النظام الغذائي لاسيما وأنه شهيًا ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة.

الصورة من موقع freepik

6. الخل المخفف

خل التفاح هو غذاء صحي وحاز بشعبية خلال الفترة السابقة، هناك بعض الأدلة على أن حمض الأسيتيك الموجود في الخل قد يؤدي إلى تنشيط التمثيل الغذائي للدهون.لكن لا ينبغي أن يؤخذ هذا الخل دون تخفيف لأن تناوله مركزًا قد يتلف المريء والحلق وكذلك تآكل الأسنان. ويوصي بتخفيف ملعقتين كبيرتين من الخل مع 8 أونصات من الماء.

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