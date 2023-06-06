شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المكملات الغذائية دون استشارة طبية يعرضك لمخاطر صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسم الإنسان إلى كميات كبيرة من المياه والسوائل، بالإضافة إلى احتياجه أيضًا إلى بعض المكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن لكنها لا تخلو من أضرار على الجسم إذا استخدمت بشكل خاطئ حسب الموقع العلمي Quarks.

وكشفت إحدى الدراسات الحديثة عن أن الشخص الذي لا يعاني من نقص في المواد المغذية لا يحتاج لمكملات غذائي، وإذ حصل عليها يعرضه هذا إلى مخاطر صحية، فإن المكملات الغذائية بالنسبة للكثيرين غير ضرورية، فيتم تناول المكملات الغذائية في حالة أحتياج الجسم لها، وبعد استشارة الطبيب.

وأشارت الدراسة إلى تناول بعض الناس المكملات الغذائية لتعويض النقص في بعض المواد لديهم مثل المغنيسيوم والكالسيوم أو فيتامين د. لكن هذه المكملات الغذائية قد يتحول مفعولها إلى ضرر على الصحة إذا لم تكن بدون استشارة طبية.

أضافت الدراسة أنه عندما تصبح الالكتروليات في الجسم غير متوازنة تشكل خطرًا على الصحة. فانخفاض مستوى الحديد في الدم قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، والكالسيوم مفيد للصحة لكن ارتفاع مستواه في الجسم يسبب الغثيان وآلام البطن. بل إنه في حالات شديدة ممكن أن يتسبب في عدم انتظام دقات القلب وفي الوفاة.

أيضًا الجرعات الزائدة من فيتامين د يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية. وهو أمر أصبح أكثر شيوعا في الفترة الأخيرة حسب ما يؤكد مركز المعلومات الخاص بالسموم في مدينة إيرفورت الألمانية.

وفي السياق ذاته قالت الدكتورة داجمار براسا رئيسة مركز المعلومات الخاص بالسموم ،أن معظم الحالات التي تاتي للمركز تتعلق بجرعات زائدة غير مقصودة بدون تعليمات طبيبة.

فإن الإفراط في تناول فيتامين د يؤدي إلى زيادة مستويات الكالسيوم (فرط كالسيوم الدم) في الجسم مما قد يؤدي إلى غثيان حاد وفقدان الشهية وتشنجات في البطن وقيء أو في الحالات الشديدة تلف الكلى وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوعي والوفاة.

كما أوصي فريق من الباحثون خلال تلك الدراسة بعدم تناول المكملات الغذائية اللا بعد الاستشارة الطبية منعا لتعرضك للتدهور الصحي.