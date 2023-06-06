شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بالجلد تنذر بخطر الإصابة بمرض سرطان الثدى لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعًا لدى النساء، وهو مرض يصيب النساء على وجه الخصوص، لكنه قد يصيب الرجال أيضا ولكن بنسبة قليلة، وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

أوضح العلماء أن اكتشاف الأعراض المبكرة لسرطان الثدي قد تكون في مسألة علاجه، مثل باقي أمراض السرطانات وغالبًا ما تفحص النساء الثدي بحثًا عن أي كتلة أو تشوه، عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي، ولكن هناك مجموعة رئيسة أخرى من الأعراض المنذرة، يمكنها أن تساعد في تشخيص سرطان الثدي مبكرًا.

وشددت الدكتورة سارة كايات علي ضرورة الفحص الذاتي للثدي يمكن أن يكون وسيلة مهمة لتشخيص سرطان الثدي مبكرا، الوعي بالثدي يعني معرفة شكله وملمسه الطبيعي. ومن خلال فحص الثدي بانتظام، ستتمكنين من ملاحظة أي تغييرات بسرعة، والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يحسن من فرص الشفاء التام.

وعادة ما يكون لسرطان الثدي عدة أعراض مختلفة، يكون أولها ظهور كتلة. وفي حين أن معظم أورام الثدي ليست سرطانية، فمن الأفضل دائما أن يفحصها الطبيب.



الأعراض المبكرة لسرطان الثدي: ​1.سماكة الجلدتنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على أن إحدى أولى علامات الإصابة بسرطان الثدي هي ظهور منطقة نسيج ثديي سميك. 2.غمازات الثدييمكن أن يكون ظهور "غمازات" على جلد الثدي علامة أخرى على الإصابة بسرطان الثدي.

وإذا كانت هذه الغمازات ناتجة عن سرطان الثدي، فقد تكون دافئة ويمكن أن تنتفخ ،وقد تشعر المرأة بألم في الثدي عند ظهور هذا العارض.

3.طفح جلديظهور طفح جلدي على الحلمة أو حولها.وعادة ما يكون هذا الطفح الجلدي أحمر أو متقشرا .وكما يمكن أن يسبب الطفح الجلدي أيضا شعورا بالحكة.

4.تغير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما 5.إفرازات من أي من الحلمتين، والتي قد تكون ملطخة بالدم 6.تورم في أي من الإبطين 7.تغير في مظهر الحلمة