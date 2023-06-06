شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تحذيرية من النوبات القلبية يمكن أن تظهر فى عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل أنت على وشك أن تعاني من نوبة قلبية؟ يمكن أن تكون عيناك أحد الأعضاء التي يمكن أن تخبرك بنوبة قلبية وشيكة، نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح.

يصاب الشخص الذي يعاني من أمراض القلب (عوامل الخطر المرتبطة بنوبة قلبية) بعدة علامات وأعراض في العين، إذا كنت قادرًا على قراءتها، فيمكنك في الواقع منع قلبك من الانهيار.

ووفقًا لـ "healthsite"، تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب بسبب حالات مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك، ويؤدي انسداد تدفق الدم إلى القلب إلى حدوث مشاكل في عمل العضو بشكل صحيح، ما يؤدي إلى انهياره، وتسمى عملية تراكم الترسبات بتصلب الشرايين.

في بعض أنحاء العالم، يطلق على النوبة القلبية اسم احتشاء عضلة القلب، نظرًا لأن الحالة تستغرق دقائق لتنهار القلب وتسبب الوفاة، فمن المهم أن تفهم العلامات والأعراض غير العادية المرتبطة بها.

في هذا المقال.. سنتحدث عن أهم علامات فى عينيك تشير إلى احتمال تعرضك لنوبة قلبية قريبًا.

علامات في العيون يمكن أن تتنبأ بنوبة قلبية واردة

فيما يلي طرق يمكن أن تتأثر بها عيناك عندما لا يعمل القلب بشكل صحيح، سنناقش أيضًا الظروف التي قد تعاني منها العين عندما يكون القلب في خطر.

التغييرات في البصر

عندما لا يعمل قلبك بشكل صحيح، فقد تواجه تغيرًا مفاجئًا في بصرك، ويمكن أن يكون هذا علامة على حالة صحية أخرى أيضًا.

الرواسب الصفراء

هذه هي الرواسب الصفراء والدهنية التي تتشكل عادة تحت البقعة، الجزء المركزي من الشبكية.

حلقة حول القرنية

غالبًا ما يمكن ملاحظة الحلقة حول القرنية، والمعروفة أيضًا النوبة القلبية مباشرة، تتشكل هذه الحلقات حول حواف القرنية الصافية والأنسجة المستديرة فوق التلميذ والقزحية.

تغيير الألوان في شبكية العين

التغيير المفاجئ وغير المبرر في لون شبكية العين هو عرض آخر لنوبة قلبية وشيكة.

تسريب أوعية دموية للعين

الأوعية الدموية الموجودة في عينيك هي جزء حساس من العضو، أثناء فحص العين، إذا لاحظت تلفًا في الأوعية الدموية، فتأكد من فحص قلبك.

رواسب صفراء تحت العينين

إذا لاحظت وجود رواسب صفراء على الجلد تحت عينيك مباشرة، فيجب عليك فحص قلبك، لماذا؟ يمكن أن يكون هذا بسبب حالة قلبية أساسية يمكن أن تسبب نوبة قلبية في وقت لاحق.

التغييرات في أوعية الدم

يمكن أن تصبح الأوعية الدموية في شبكية العين أكثر تيبسًا وتصلبًا.

كيف تحمي قلبك؟

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها حماية القلب من خلال تشجيع تغييرات بسيطة وفعالة في نمط الحياة، مثل: