صباحًا أم مساء؟ أعرف ما هو أفضل وقت لفحص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - يعد تتبع الوزن أمرًا مهمًا بشكل خاص لأنه المعيار الوحيد الذي يستخدمه العديد من الأشخاص لقياس مستويات لياقتهم البدنية، لكن هل هذا الوزن المنتظم مفيد، وهل هناك أفضل وقت لفحص وزننا؟ دعنا نتعمق في هذا الموضوع ونستكشف أفضل الممارسات لفحص الوزن بشكل فعال.

صباحا أم مساء؟ ما هو أفضل وقت لفحص الوزن؟

وفقا لموقع "OnlyMyHealth" يمكن أن يكون للوقت الذي تختاره لوزن نفسك من اليوم تأثير على الأرقام التي تراها على الميزان، وفقًا لأخصائيى التغذية فأن أفضل وقت لوزن نفسك هو في الصباح ، بعد الاستيقاظ وإفراغ معدتك، هذا لأن جسمك عادة ما يكون في حالة صيام بعد ليلة من النوم ، ولم تستهلك أي طعام أو مشروبات يمكن أن تؤثر على وزنك.

من خلال فحص وزنك في الصباح، تحصل على تمثيل أكثر دقة لوزن الجسم الأساسي، ولكن في الوقت نفسه فان الوزن يمكن أن يتقلب على مدار اليوم بسبب عوامل مثل احتباس الماء والهضم والنشاط البدني.

كم مرة للتحقق من الوزن؟

عندما يتعلق الأمر بوزن نفسك، فإن الاعتدال هو المفتاح، يمكن أن يؤدي الدوس المفرط على الميزان عدة مرات في اليوم إلى توتر وقلق لا داعي لهما.

أوصى التقرير، بتقليل وزنك إلى مرة واحدة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين، وأضافت أن هذا الفاصل الزمني يسمح بحدوث تغييرات أكثر أهمية في وزن الجسم ، بدلاً من الوقوع في التقلبات اليومية التي قد لا تعكس بدقة تقدمك.

القواعد التي يجب اتباعها عند فحص الوزن:لا تتحقق من وزنك على مقاييس مختلفة

قد تحتوي المقاييس المختلفة على اختلافات طفيفة في الدقة ، مما قد يؤدي إلى نتائج مضللة، نصح بانسال أنه من خلال استخدام نفس المقياس باستمرار ، فإنك تضمن أن أي تغييرات يتم ملاحظتها بمرور الوقت تعكس حقًا تقدمك.

حافظ على العامل تحت السيطرة

الملابس يمكن أن تضيف وزناً ، لذلك من المستحسن أن تزن نفسك وأنت ترتدي نفس الملابس أو ملابس مماثلة في كل مرة. اختر ملابس خفيفة الوزن لا تؤثر بشكل كبير على القراءة على الميزان.

افعل ذلك أول شيء في الصباح

للحصول على أدق قراءة للوزن ، يوصى بأن تزن نفسك على معدة فارغة، هذا يعني أن تزن نفسك في الصباح قبل تناول أي شيء أو شربه، وحذر من أن الأطعمة والمشروبات يمكن أن تضيف وزنًا مؤقتًا بسبب الهضم والماء ، مما قد يؤثر على الأرقام على الميزان.

كن على علم بأن الأمر لن يكون هو نفسه أبدًا

تناول وجبة عالية الصوديوم في بعض الأحيان قبل يوم واحد من الوزن يمكن أن يسبب احتباس الماء في الجسم ، مما قد يزيد من وزن الجسم، يمكن أن تؤدي عوامل مثل الأدوية ودورات الحيض أيضًا إلى زيادة وزن الماء بشكل مؤقت. وأضافت أنها تدرك أن هذه التقلبات لا تشير إلى زيادة أو فقدان الدهون الفعلي.

من المهم أن تضع في اعتبارك هذه العوامل وأن تفهم أنها يمكن أن تؤثر على الرقم على المقياس دون أن تعكس تقدمك الحقيقي. ونصحت "من ثم ، تحقق دائمًا من الوزن بعد يومين من انتهاء الدورة الشهرية".

تجنب الانغماس في الأرقام

تذكر أن الرقم الموجود على المقياس هو مجرد مقياس واحد لصحتك العامة ولياقتك البدنية، لا تحدد صحة بشرتك أو أعضائك، وخلص إلى أنه بدلاً من الاستحواذ على وزن معين، ركز على تبني عادات صحية ، مثل الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.