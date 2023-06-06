شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفطور الصحى للقلب.. الخضار والزبادى في المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن تركز وجبة الإفطار الصحية للقلب على الأطعمة الطبيعية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، نظرًا لأن الأفوكادو مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحتوي الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أيضًا على الألياف، وهي جزء مهم آخر من نظام غذائي صحي للقلب، وتظهر الأبحاث أن العنب البري يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولفطور صحي يجب مزجها مع الزبادي اليوناني واختيارك من الحليب، وأضف بعض بذور الكتان، والتي قد تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

خيار آخر لصحة القلب هو عجة الخضار مع السبانخ والطماطم والفطر أو الفلفل، وفقًا لما نشره موقع helpguide

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن الفيتامينات والمكملات الغذائية، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، قد تكون مفيدة لصحة القلب، إلا أن الأبحاث الأخرى أقل دعمًا، ويتفق معظم الخبراء على أنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها من نظام غذائي غني بالمغذيات بدلاً من المكملات.

وأفضل تمارين لصحة القلب هي الأنشطة التي تستمتع بها شخصيًا ويمكنك الالتزام بها، لحماية صحة قلبك، استهدف مزيجًا من التمارين الهوائية وتمارين القوة وتمارين الإطالة،

وتعمل الأنشطة الهوائية، مثل ركوب الدراجات والجري والسباحة على تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية. ويمكن أن تساعد تمارين القوة، مثل رفع الأثقال، في تقليل الدهون حول القلب المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تؤدي إجراءات التمدد مثل اليوجا إلى خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية وتقليل التيبس.

والوجبات الخفيفة الصحية للقلب مبنية على طعام حقيقي وطبيعي، بدلاً من الأطعمة المالحة أو المقلية أو المصنعة التي يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم.

وتتضمن بعض الأمثلة الجيدة للوجبات الخفيفة الصحية للقلب الفواكه والخضروات، مثل شرائح التفاح والجزر والفلفل. يمكنك أيضًا محاولة الاحتفاظ بالمكسرات أو البذور أو الحمص المحمص للحصول على وجبة خفيفة مريحة، الوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الفشار والبسكويت، هي خيارات صحية أخر