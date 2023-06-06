شكرا لقرائتكم خبر عن تساعد فى إنقاص الوزن.. تعرف على فوائد حمية الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمية الفاكهة هى نهج غذائى يسلط الضوء على إدراج مجموعة من الفاكهة فى وجباتك اليومية، تشتهر الفاكهة بوفرة الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعلها المفضلة لدى الأفراد المهتمين بالوزن، على عكس الأنظمة الغذائية التى تركز على قواعد صارمة، فإن حمية الفاكهة تشمل الفوائد الطبيعية للفواكه وتشجع على اتباع نهج متوازن فى تناول الطعام، من خلال تضمين الفاكهة فى نظامك الغذائى، فأنت لا تحد من تناول السعرات الحرارية فحسب بل تزود الجسم أيضًا بالعناصر الغذائية الحيوية التي تعزز الصحة العامة وفقا لما نشره موقع healthifyme.

وحمية الفاكهة والمعروفة أيضًا بالنظام الغذائي للفاكهة أو النظام الغذائي المليء بالفواكه هي نهج غذائي يركز على تناول الفاكهة كمصدر رئيسي للتغذية، يتضمن دمج مجموعة متنوعة من الفاكهة في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة مع تقليل أو استبعاد المجموعات الغذائية الأخرى مثل المنتجات الحيوانية والحبوب والأطعمة المصنعة. قد تسمح بعض وجبات الفاكهة أيضًا بإدراج بعض الخضراوات والمكسرات والبذور والحبوب المنبثقة.

تستند الفلسفة الكامنة وراء نظام غذائي للفاكهة إلى الاعتقاد بأن الفاكهة كاملة من الناحية التغذوية وتوفر جميع العناصر الغذائية الضرورية لصحة مثالية، ويقترح المدافعون عن هذا النظام الغذائى أن الفواكه توفر الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة ومحتوى الماء، والتي يمكن أن تدعم وظائف الجسم المختلفة ، وتحسن الهضم ، وتعزز الحيوية ، وتساهم في إنقاص الوزن.

يمكن أن تساعد حمية الفاكهة فى إنقاص الوزن من خلال عدة آليات..

1. منخفضة السعرات الحرارية

الفواكه منخفضة السعرات الحرارية بشكل عام مقارنة بالأطعمة الأخرى، ومن خلال دمج الفواكه في نظامك الغذائي يمكنك إرضاء جوعك واستهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن، وغالبًا ما تكون الفواكه أقل كثافة في الطاقة من الأطعمة المصنعة وذات السعرات الحرارية العالية ، مما يسمح لك بإحداث عجز في السعرات الحرارية.

2. نسبة عالية من الألياف

الفاكهة غنية بالألياف الغذائية، والتى تقدم العديد من الفوائد لفقدان الوزن، وأثبتت الدراسات أن الألياف تضيف كميات كبيرة إلى وجباتك، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول ما يقلل من تناول السعرات الحرارية الإضافية، بالإضافة إلى ذلك تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الألياف تساعد في الهضم وتعزز بكتيريا الأمعاء الصحية ، وتدعم الهضم والتمثيل الغذائي الأمثل.

3. كثافة المغذيات

من المعروف أن الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، وتوفر مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة والرفاهية، وعند اتباع نظام غذائى للفاكهة، فأنت على يقين من أنك تحصل على العناصر الغذائية الدقيقة والكليّة الحيوية مع الحفاظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة. تدعم كثافة المغذيات جهود إنقاص الوزن من خلال تغذية الجسم وتعزيز وظائف الجسم المثلى.

4. الترطيب

تحتوى العديد من الفواكه على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على الترطيب. وتظهر الدراسات أن البطيخ والشمام والفراولة والجريب فروت تحتوي على أكثر من 90 % من الماء . يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا لفقدان الوزن لأنه يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم المناسبة ، ويدعم عملية التمثيل الغذائي ، ويمكن أن يساعد في التحكم في الشهية. من خلال دمج الفواكه المرطبة في نظامك الغذائي ، يمكنك دعم مستويات الترطيب العامة.

5. السكريات الطبيعية والشبع

بينما تحتوى الفاكهة على سكريات طبيعية، فإنها تأتى أيضًا مع الألياف والماء، ما يبطئ امتصاص السكريات في مجرى الدم. ويساعد هذا في منع حدوث طفرات في مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يكون مفيدًا للتحكم في الوزن، بالإضافة إلى ذلك يساهم محتوى الفاكهة من الألياف والماء في الشعور بالشبع، ما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ومنع الإفراط في تناول الطعام.