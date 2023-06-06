هذا اليوم في الأسبوع هو الأخطر .. النوبات القلبية القاتلة أعراضها وأسبابها

بيروت - نادين محمد - تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية)؛ ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

وبحسب صحيفة "الصن"، توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة علمية و هي أن يوم الإثنين يعد من أكثر أيام الأسبوع شيوعا للإصابة بالنوبات القلبية.

الصورة من موقع adodestock

يعتقد بعض العلماء أن السبب في التصنيف هو أن التغيير في دورة النوم اليومية للجسم وذلك بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

ويقول المسعفون إن إجراء مزيد من البحث في هذه الظاهرة سيساعد بإنقاذ الأرواح في المستقبل.

فقد قام بعض العلماء بدراسة حول بيانات أكثر من 10000 مريض في المستشفيات، وذلك في جميع أنحاء أيرلندا وعلى مدار حوالي خمس سنوات وقاموا بحساب احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية لكل يوم من أيام الأسبوع وذلك لإنقاذ المزيد من الأرواح.

أعراض وأسباب النوبة القلبية

الصورة من موقع adodestock

على الجانب الآخر، يمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم، ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل ويطلق على النوبة القلبية أيضًا اسم احتشاء عضلة القلب.

أما عن أعراض النوبة القلبية فقد تتفاوت، فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

ما رأيك في معرفة لمرضى الكوليسترول فى رمضان حيل لتحمى نفسك من النوبات القلبية

وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يلي:

- ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع.

- الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

- العرق البارد.

- الإرهاق.

الصورة من موقع adodestock

- حرقة المعدة أو عسر الهضم.

ما رأيك هنا الاطلاع على علاج عسر الهضم بوصفات منزلية



- شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة

- الغثيان

-ضيق النفَس

قد تشعر النساء بأعراض غير نمطية مثل ألم بسيط أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر. ويكون أحيانًا توقف القلب المفاجئ أول عَارض من أعراض النوبة القلبية.

تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع.

قد يكون الشعور المستمر بألم الصدر أو انضغاطه (الذبحة الصدرية) الذي لا يختفي مع أخذ قسط من الراحة علامةً تحذيرية مبكرة. وتنتج الذبحة الصدرية عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى القلب.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على دراسة جديدة تكشف أن التهابات اللثة تؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية

الصورة من موقع adodestock

المصدر :صحيفة "الصن" و"موقع مايوكلينك"