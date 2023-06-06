سوف يغير حياتك للأفضل.. رجيم الفواكه لإنقاص الوزن خلال 7 أيام

بيروت - نادين محمد - تعد حمية الفاكهة من أنواع الفواكه التي توفر العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، مما يجعلها المفضلة لدى المهتمين بتخسيس الوزن.

على عكس الأنظمة الغذائية التي تركز على القواعد الصارمة، فإن حمية الفاكهة والمعروفة أيضًا بالنظام الغذائي للفاكهة أو النظام الغذائي المليء بالفواكه، هي نهج غذائي يركز على تناول الفاكهة كمصدر رئيسي للتغذية.

يتضمن دمج مجموعة متنوعة من الفاكهة في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة مع تقليل، أو استبعاد العناصر الغذائية الأخرى مثل المنتجات الحيوانية والحبوب والأطعمة المصنعة.

قد تسمح بعض وجبات الفاكهة أيضًا بإدراج بعض الخضروات والمكسرات والبذور والحبوب. يقترح المدافعون عن هذا النظام الغذائي أن الفواكه توفر الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة ومحتوى الماء، والتي يمكن أن تدعم وظائف الجسم المختلفة، وتحسن الهضم، وتعزز الحيوية، وتساهم في إنقاص الوزن.

حمية الفاكهة وإنقاص الوزن

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يتضمن اختيار الفاكهة المناسبة لفقدان الوزن النظر في قيمتها الغذائية ومحتواها من السعرات الحرارية وتأثيرها العام على الشعور بالشبع. في ما يلي بعض النصائح لمساعدتك على اتخاذ خيارات مدروسة:

1. اختاري الفواكه منخفضة السعرات الحرارية

اختاري الفواكه منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي ولكنها لا تزال توفر العناصر الغذائية المهمة. تشمل الأمثلة التوت (الفراولة، العنب البري، التوت)، الحمضيات (البرتقال، الجريب فروت)، والبطيخ (البطيخ، والشمام). تعد هذه الفاكهة غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، بينما تكون منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية.

2. إعطاء الأولوية للفواكه الغنية بالألياف

تساعد الألياف على تعزيز الشعور بالامتلاء وتساعد على الهضم. ابحثي عن الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل التفاح والكمثرى والموز. يمكن أن تساعد هذه الفاكهة في الحد من الجوع، وتقليل احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

الصورة من موقع freepik

3. محتوى الماء

يمكن للفواكه ذات المحتوى المائي العالي أن تساعد في الحفاظ على رطوبتك وتساهم في الشعور بالامتلاء. يعد البطيخ والفراولة والبرتقال أمثلة على الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعلها خيارات منعشة يمكن أن تساعد في التحكم في الشهية.

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4. مجموعة متنوعة من الألوان

تقدم الفواكه الملونة المختلفة مجموعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة. ادمجي مجموعة متنوعة من الفواكه ذات الألوان في نظامك الغذائي لضمان حصولك على مجموعة متنوعة من المركبات المفيدة. على سبيل المثال، التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة، بينما يوفر الكيوي كمية جيدة من فيتامين سي. هنا قد يهمك التعرف على أبرز فوائده الصحية!

الصورة من موقع AdobeStock

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الإفطار

2 بيضة مسلوقة +3 شرائح خيار +1شريحة توست

بين الإفطار والغداء

ثمرتين من الفاكهة

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الغداء

صدر دجاج مشوي أو 3 شرائح من اللحم المشوي +طبق سلطة خضراء 3 ملاعق أرز بسمتي.

وجبة خفيفة

طبق صغير شوفان بالفواكه ولبن خالي الدسم.

الصورة من موقع AdobeStock

العشاء

كوب زيادي +طبق فاكهة متوسطة.

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المصدر:.healthifyme