شكرا لقرائتكم خبر عن الدوخة وفقدان الذاكرة علامات تشير إلى خطر إصابتك بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني العديد من الأشخاص بخطر الإصابة بأمراض القلب دون شعور في بداية الأمر، لذا فأوضح الأطباء بالانتباه لمجموعة من الإشارات الدالة علي إصابتك بأمراض القلب، والتي من بينها أضطرابات المعدة، وفقدان الذاكرة والدوخة وذلك وفقًا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

وأوضحت إحدى الدراسات أن الدم والدورة الدموية أساسيين للصحة العامة والقدرة على العمل، ومن دون الدورة الدموية الجيدة، قد تواجه أعراضًا غير مريحة يمكن أن تؤثر على نوعية حياتك وتعرضك لخطر الإصابة بمضاعفات أخرى، وسيكون ضعف الدورة الدموية مؤشرا على تضيق الأوعية الدموية، ما قد يشير إلى مرض الشريان المحيطي أو تصلب الشرايين.

وأن ضعف الدورة الدموية علامة محتملة على حدوث جلطات دموية، والتي يمكن أن تؤدي إلى سكتات دماغية ونوبات قلبية، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أحد العوامل العديدة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.



علامات تشير علي خطر أصابتك بأمراض القلب: ​1.تساقط الشعر وقرح الساقين وأشار الدكتور ألون ديفيز، وهو جراح الأوعية الدموية ، الي بعض العلامات التي وصلت لها الدراسات الحديثة ، والتي تدل علي الإصابة بخطر بأمراض القلب .علامات تشير علي خطر أصابتك بأمراض القلب: ​1.تساقط الشعر وقرح الساقين

أضافت الدراسة إن تساقط الشعر قد يكون علامة على ضعف الدورة الدموية، كما أوضح ديفيز أن ضعف الدورة الدموية يعني أن الشرايين المسدودة تقلل كمية الدم التي تصل إلى الساقين ما قد يؤدي إلى قرح غير قابلة للشفاء.



2.معدة مضطربة 2.معدة مضطربة

تسأل الدكتور ديفيز هل تعاني من ألم في البطن وإسهال ودم في برازك؟ قد لا يكون هذا بسبب شيء أكلته ،إلا أنه يمكن أن يكون علامة على ضعف الدورة الدموية.



3.الدوخة وفقدان الذاكرة 3.الدوخة وفقدان الذاكرة

أشار ديفيز إلى أن الشعور بدوار لسبب غير مفهوم وفقدان التوازن والنسيان، يمكن أن تكون علامات على ضعف الدورة الدموية، حيث لا يصل الدم الكافي إلى الدماغ. وسيعمل عقلك على تقليص وظائف معينة مثل الذاكرة والتوازن.

3. القدم الباردة أوضح ديفيز إذا كان باقي جسدك دافئا ولكن القدمين لا تزالان باردتين أو إذا كنت تعاني من الألم في نفس الوقت، فإن المشكلة هي ضعف الدورة الدموية.





وتشمل الأعراض الشائعة لأمراض القلب الاتي :1.الم في الصدر " ذبحة صدرية

2.ضيق في التنفس

3.ألم في جميع أنحاء الجسم

4.شعور بالاغماء

5.الشعور بالغثيان