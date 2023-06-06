شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: رائحة جسمك تتنبأ بخطر إصابتك بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشارت بعض الدراسات الجديدة أن رائحة جسم الانسان عندما تشبه رائحة التفاح الفاسد فينذر ذلك بخطر الإصابة بمرض السكر المعروف بين الناس بمرض العصر لانه يصيب الكبار والصغار والشباب، ويحتاج إلى اتباع نظام غذائي مناسب بحسب كل حالة . وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

أعلنت الدكتورة مادينا شوروفا، أخصائية الغدد الصماء أن رائحة الأسيتون للشخص تشير إلى أنه يعاني من مشكلات صحية خطيرة بما فيها مرض السكري.

كما أوضحت خبيرة الغدد ، بوجود عدة أسباب لانبعاث هذه الرائحة، والتي تشير بالإصابة بمرض السكري. لأنه عند الإصابة بهذا المرض يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم، ما ينتج عنه تراكم الأجسام الكيتونية "الأسيتون" التي تفرز من خلال الجلد.مما يؤدي ذلك الي ضعف عام ودوخة وغثيان للشخص.

وفي ذات السياق أشارت الطبيبة الي أن رائحة الجسم يمكن أن تنبعث أيضا بسبب أضطراب عمل الغدة الدرقية وزيادة نشاطها ، فبتال يزداد افراز الهرمونات التي تؤثر تراكم الدهون والبروتينات. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأجسام الكيتونية وانبعاث رائحة الأسيتون. ويمكن أن يعاني الشخص في هذه الحالة من التهيج والتعرق الشديد واضطراب ضربات القلب وفقدان الوزن رغم اتباعك لنظام غذائي .

ويمكن أن تنبعث رائحة الأسيتون من الأشخاص الذين يتبعون خلال فترة زمنية طويلة حمية غذائية معينة ويفرطون في الصوم. يعود السبب في ذلك، إلى أنه عند استبعاد الكربوهيدرات من النظام الغذائي يحصل نقص في الطاقة اللازمة، ومن أجل تعويضه يعزز الجسم عملية شطر الدهون. ويرافق هذه الحالة عادة ضعف عام وصداع ودوخة وحتى الاغماء والغثيان والتقيؤ وكذلك جفاف الجلد وتساقط الشعر وهشاشة الأظافر.