شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد للفلفل الأسود ..منها تحسين الهضم وصحة الجهاز التنفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث العلمية أن الفلفل الأسود يفيد الجهاز الهضمي من خلال تحفيز إفراز إنزيمات الجهاز، تُظهر هذه التوابل المتاحة بشكل شائع خصائص قوية مضادة للأكسدة وتأثيرات مضادة للالتهابات تقلل من فرص تلف الخلايا وبعض الحالات المرتبطة بالالتهابات ، وإليك الفوائد الصحية ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

الفوائد الصحية للفلفل الأسود 1. قوة من مضادات الأكسدة

غني بمضادات الأكسدة القوية ، يساعد الفلفل الأسود على محاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من الأكسدة، تساهم مضادات الأكسدة فيه في الرفاهية العامة وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة .

2. يساعد في تحسين الهضم

يحفز الفلفل الأسود إنتاج الإنزيمات الهاضمة ، مما يعزز وظائف الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية، يمكن أن يخفف من الانزعاج الهضمي ويعزز صحة الأمعاء بشكل عام .

3. يساعد في محاربة الالتهاب

المركبات النشطة في الفلفل الأسود ، مثل البيبيرين ، لها خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد في تخفيف الحالات المرتبطة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل والربو وبعض الأمراض الجلدي.

4. له خصائص محتملة لمكافحة السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في الفلفل الأسود قد يكون لها تأثيرات معينة في مكافحة السرطان ، مما يمنع نمو الورم ويعزز موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا) في الخلايا السرطانية.

4. يدعم إدارة الوزن

يمكن أن تلعب فوائد الفلفل الأسود دورًا رائعًا في النظام الغذائي لفقدان الوزن، لقد ثبت أن بيبيرين يثبط تكوين الخلايا الدهنية ، ويعزز التمثيل الغذائي للدهون ، وينظم الشهية ، مما يحتمل أن يساهم في التحكم الصحي في الوزن.

5. يعزز الإدراك

تم العثور على بيبيرين لتعزيز الوظيفة الإدراكية والذاكرة، قد يحسن إشارات الدماغ ، والتي من المحتمل أن تفيد حالات مثل مرض الزهايمر والانحلال المعرفي المحتمل المرتبط بالعمر.

6. يحسن صحة الجهاز التنفسي

يمكن أن تساعد خاصية الاحترار للفلفل الأسود وآثاره الطاردة للبلغم في تخفيف احتقان الجهاز التنفسي، وهذا بدوره يمكن أن يخفف السعال ويسهل التنفس .