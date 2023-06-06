شكرا لقرائتكم خبر عن من صحة القلب إلى علاج الإمساك.. اعرف فوائد البرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

البرقوق الأحمر الحلو مليء بالعديد من العناصر الغذائية، بصرف النظر عن كونها مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك ، من بين المعادن الأخرى ، فهي أيضًا جيدة للهضم وصحة القلب وصحة الجلد، يحتوي البرقوق على صفر من الكوليسترول ، ومع 1.5 جرام من الألياف لكل وجبة ، فهي مفيدة لتخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجلد ، يمكن أن يعمل محتوى الألياف هذا أيضًا كملين طبيعي ويدعم بشرة متوهجةـ، إن وجود البوتاسيوم في البرقوق يصنفها كغذاء وظيفي لصحة القلب ، حيث تساعد هذه المغذيات في تحسين وظيفة القلب من خلال تعزيز قدرتها على الضخ، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".





الفوائد الصحية للبرقوق 1. صحة الجهاز الهضمي: يعد البرقوق مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تعزز حركة الأمعاء المنتظمة وتمنع الإمساك .

2. خصائص مضادات الأكسدة: يحتوي البرقوق على العديد من مضادات الأكسدة ، مثل المركبات الفينولية ، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب في الجسم.

3. صحة القلب: البرقوق غني بالبوتاسيوم ، وهو أمر مهم للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق منع أكسدة الكوليسترول في الشرايين.

4. السيطرة على نسبة السكر في الدم: على الرغم من السكريات الطبيعية ، فإن البرقوق يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا ، مما يعني أنه له تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم، ومع ذلك ، لا يزال ينصح بالاعتدال لمرضى السكري ، ومن الأفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على المشورة الشخصية.

5. صحة العظام: يحتوي البرقوق على بعض العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين K الضروري لصحة العظام. يساعد هذا الفيتامين في امتصاص الكالسيوم ويعزز تمعدن العظام.





هل يمكن لمرضى السكر تناول البرقوق ؟بالنسبة لمرضى السكري، يمكن تناول البرقوق باعتدال كجزء من خطة وجبات متوازنة، يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البرقوق في إبطاء هضم وامتصاص السكريات ، مما قد يكون مفيدًا للتحكم في نسبة السكر في الدم ، يمكن لمرضى السكر تناول 100 جرام مرتين يوميًا - في الساعة 10 صباحًا و 6 مساءً - لأنها لا ترفع مستويات السكر في الدم بشكل مفرط.