شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكرى أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض الزهايمر .. دراسة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعاني الكثير من الكبار والصغار والشباب من الإصابة بمرض السكر بنوعيه، مما تعرضك تلك الإصابة بالسكري إلى مخاطر فقدان الذاكرة التي تصل إلى إصابتك بالزهايمر .وذلك وفقا لما نشره موقع إندبندنت.أفادت إحدى الدراسات أن المعاناة من ارتفاع نسبة السكر في الدم في سن مبكرة قد يكون مؤشرا على زيادة خطر الإصابة بالخرف.وأن منع تطور الحالة من مقدمات السكري يحد من خطر الإصابة بمرض الخرف .

ووصف الباحثون مقدمات السكري بأنها حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم ولكنها لم تتجاوز بعد داء السكري من النوع الثاني.وترتبط مقدمات السكري بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري .

ربط الباحثون خطر الإصابة بالخرف بمقدمات أعراض السكري ،وإذا تم تشخيص مرض السكري بين 60 إلى 69 عاما، فإن معدل الإصابة بالخرف كان 73%.،وعندما تم تشخيص مرض السكري بين سن 70 إلى 79 عاما، انخفض معدل الإصابة بالخرف إلى 23%.، إلى أنه في سن 80 عاما أو أكثر، لم تكن الإصابة بمرض السكري مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وقال الدكتور سيلفين أن مقدمات مرض السكري يرتبط بخطر الإصابة بالخرف، لكن هذا الخطر يفسر من خلال تطور مرض السكري. وكان العمر المبكر عند ظهور مرض السكري مرتبطا أيضا بخطر أكبر للإصابة بالخرف.

وقيمت الدراسة التي أجراها الدكتور إليزابيث سيلفين من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في الولايات المتحدة وزملاؤهم، ارتباط مقدمات السكري بمخاطر الخرف قبل وبعد احتساب التطور اللاحق لمرض السكري من النوع الثاني.