شكرا لقرائتكم خبر عن خدى بالك.. نقص فيتامين د يسبب مشكلات صحية.. اعرفى طرق الحصول عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجسم السليم هو مجموع العادات الصحيحة ونمط الحياة وكمية كافية من العناصر الغذائية الأساسية في الحياة اليومية، فيتامين د هو أحد العوامل التي يجب على الناس توخي الحذر بشأنها، أصبحت المخاوف الصحية مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) وانتباذ بطانة الرحم شائعة بين النساء ، ونقص فيتامين (د) هو أحد العوامل المؤثرة، بينما يُعرف فيتامين الشمس هذا بدوره الحاسم في الحفاظ على صحة العظام وتنظيم مستويات الكالسيوم في الجسم، تشير الدلائل الناشئة إلى وجود صلة بين فيتامين (د) والخصوبة، وإليك كل ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع " healthshots".

كيف يساعد فيتامين د في تحسين الخصوبة؟

وفقًا لبعض الدراسات ، وجد أن 30 نانوجرام / مل من فيتامين د في مستويات الدم مرتبطة بارتفاع معدلات الحمل، كان الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات جيدة من فيتامين (د) أكثر عرضة للحمل أربع مرات مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) يمكن أن تؤثر المستويات المنخفضة من فيتامين د على معدل نجاح علاجات الخصوبة أيضًا.

1. فيتامين (د) له تأثير مباشر على وظيفة الإنجاب

توجد مستقبلات فيتامين د بشكل شائع في الأنسجة التناسلية المختلفة ، بما في ذلك المشيمة والرحم والمبايض، وقد أظهرت الدراسات أن نقص فيتامين (د) منتشر بين النساء المصابات بالعقم ، ومتلازمة تكيس المبايض ، وانتباذ بطانة الرحم ، وهي حالات شائعة مرتبطة بقضايا الصحة الإنجابية .

2. فيتامين د ينظم الهرمونات في الجسم

يشارك فيتامين د في تنظيم العديد من الهرمونات الضرورية للصحة الإنجابية ، مثل الهرمون المنبه للجريب (FSH) ، والهرمون اللوتيني (LH) ، والهرمون المضاد للمولر (AMH). تلعب هذه الهرمونات أدوارًا حيوية في نمو حويصلات المبيض والإباضة والصحة الإنجابية بشكل عام، قد تساعد المستويات الكافية من فيتامين د في الحفاظ على التوازن الأمثل لهذه الهرمونات ، وبالتالي تعزيز الخصوبة.

3. يساعد على تحسين وظيفة المبيض

لقد ثبت أن مكملات فيتامين (د) تعمل على تحسين وظيفة المبيض لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، مما يؤدي إلى انتظام الدورة الشهرية بشكل أفضل وزيادة معدلات الإباضة.

4. فيتامين (د) يساعد على تعديل قابلية بطانة الرحم

تلعب بطانة الرحم دورًا حاسمًا في الزرع ونجاح الحمل، تم العثور على فيتامين (د) لتعديل قابلية بطانة الرحم من خلال التأثير على التعبير الجيني ، والتكاثر الخلوي ، وتنظيم جهاز المناعة، قد تساهم مستويات فيتامين (د) الكافية في المساعدة على خلق بيئة بطانة الرحم أكثر فائدة والتي تساعد في زرع الأجنة

كيف يمكننا زيادة مستويات فيتامين د في أجسامنا؟

أفضل طريقة لتعويض مستويات فيتامين د المنخفضة في الجسم هي من خلال تعريض نفسه لأشعة الشمس المباشرة، يعاني معظمنا من انخفاض التعرض لأشعة الشمس مما يؤدي إلى نقص فيتامين د، إلى جانب ذلك ، تعتبر الأطعمة مثل المشروم والأسماك غنية بفيتامين د ، يمكن أيضًا تصحيح النقص عن طريق تناول مكملات فيتامين د عن طريق أخذ الجرعة التي يحسبها طبيبك.