شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الصدمة النفسية والعاطفية؟ نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصدمة العاطفية والنفسية هي نتيجة أحداث مرهقة بشكل غير عادي والتي تحطم إحساسك بالأمان ، وتجعلك تشعر بالعجز، يمكن أن تجعلك الصدمة النفسية تعاني من المشاعر المزعجة والذكريات والقلق الذي لا يزول. يمكن أن يتركك أيضًا تشعر بالخدر والانفصال وعدم القدرة على الوثوق بالآخرين، وفقا لما نشره موقع helpguide

وغالبًا ما تنطوي التجارب الصادمة على تهديد للحياة أو السلامة ، ولكن أي موقف يجعلك تشعر بالإرهاق والعزلة يمكن أن يؤدي إلى صدمة، حتى لو لم يتضمن أذى جسديًا. ليست الظروف الموضوعية هي التي تحدد ما إذا كان الحدث مؤلمًا ، ولكن تجربتك العاطفية الشخصية للحدث. كلما شعرت بالخوف والعجز ، زادت احتمالية إصابتك بصدمة نفسية.

يمكن أن تحدث الصدمات العاطفية والنفسية بسبب:

الأحداث التي تحدث لمرة واحدة ، مثل حادث أو إصابة أو هجوم عنيف ، خاصةً إذا كان غير متوقع أو حدث في مرحلة الطفولة.

ضغوط مستمرة لا هوادة فيه، أو محاربة مرض يهدد الحياة أو تجربة الأحداث المؤلمة التي تحدث بشكل متكرر ، مثل التنمر أو العنف المنزلي أو إهمال الأطفال.

الأسباب التي يتم التغاضي عنها بشكل شائع ، مثل الجراحة (خاصة في السنوات الثلاث الأولى من الحياة) ، أو الوفاة المفاجئة لشخص قريب ، أو تفكك علاقة مهمة ، أو تجربة مذلة أو مخيبة للآمال للغاية ، خاصة إذا كان شخص ما قاسياً عمداً.

مهما كان سبب صدمتك ، وسواء حدث منذ سنوات أو بالأمس ، يمكنك إجراء تغييرات في الشفاء والمضي قدمًا في حياتك.

في حين أن الأحداث الصادمة يمكن أن تحدث لأي شخص ، فمن المرجح أن تتعرض لصدمة نفسية من حدث ما إذا كنت بالفعل تحت ضغط ضغط ثقيل ، أو تعرضت مؤخرًا لسلسلة من الخسائر ، أو تعرضت لصدمة من قبل - خاصة إذا حدثت الصدمة السابقة في الطفولة. يمكن أن تنتج صدمة الطفولة عن أي شيء يزعج شعور الطفل بالأمان ، بما في ذلك:

بيئة غير مستقرة أو غير آمنة.

الانفصال عن أحد الوالدين.

مرض خطير.

إجراءات طبية تدخلية.

الاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي .

العنف المنزلي.

ويمكن أن يؤدي التعرض للصدمة في مرحلة الطفولة إلى تأثير شديد وطويل الأمد. عندما لا يتم حل صدمة الطفولة ، ينتقل الشعور بالخوف والعجز إلى مرحلة البلوغ ، مما يمهد الطريق لمزيد من الصدمات. ومع ذلك ، حتى لو حدثت صدمة لك منذ سنوات عديدة ، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للتغلب على الألم ، وتعلم الثقة والتواصل مع الآخرين مرة أخرى ، واستعادة إحساسك بالتوازن العاطفي.

أعراض الصدمة النفسية

نتفاعل جميعًا مع الصدمات بطرق مختلفة ، ونعاني من مجموعة واسعة من ردود الفعل الجسدية والعاطفية. لا توجد طريقة "صحيحة" أو "خاطئة" في التفكير أو الشعور أو الرد ، لذلك لا تحكم على ردود أفعالك أو ردود فعل الآخرين. ردودك هي ردود فعل عادية على أحداث غير طبيعية.

الصدمة أو الإنكار

الارتباك وصعوبة التركيز.

الغضب والتهيج وتقلب المزاج.

القلق والخوف.

الشعور بالذنب والعار ولوم الذات.

الانسحاب من الآخرين.

الشعور بالحزن أو اليأس.

الشعور بالانفصال أو التخدير.

الأعراض الجسدية:

الأرق أو الكوابيس.

تعب.

الشفاء من الصدمة

سواء كان حدث مؤلم يتضمن الموت أم لا ، يجب عليك بصفتك أحد الناجين أن تتأقلم مع فقدان إحساسك بالأمان ، مؤقتًا على الأقل. رد الفعل الطبيعي لهذه الخسارة هو الحزن. مثل الأشخاص الذين فقدوا شخصًا عزيزًا عليك ، عليك أن تمر بعملية الحزن . يمكن أن تساعدك النصائح التالية في التغلب على الشعور بالحزن والشفاء من الصدمة والمضي قدمًا في حياتك:

تحدث مع شخص مقرب

الحديث عن أحزانك مع شخص مقرب سيتيح لك الفرصة للتخلص من تلك الطاقة السلبية بداخلك وسيعتبر بمثابة معالجة موضوعية لأحزانك دون تهويل أو مبالغة.

كتابة يوميات

كتابة مشاعرك في شكل يوميات سيساعد العقل على تفريغ الحزن في الكلمات وسيساعدك بشكل تلقائي على تنظيم افكارك بالشكل الذي يساعدك على تخطي التجربة والمضي قدمًا في حياتك نحو أهدافك.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بشكل يومي ولو حتى من خلال المشي لمدة ساعة يوميًا سيعيد نشاطك ويشحذ همتك ويساعدك بشكل فعال على تفريغ طاقة الحزن بداخلك

اللجوء لأخصائي نفسي

في حال استمرار الحزن لمدة تزيد عن 6 اسابيع دون جدوى، هنا يجب اللجوء لمساعدة الاخصائي النفسي قبل الدخول في مشاكل نفسية طائلة تصل إلى الاكتئاب أو محاولة أذى النفس. وهنا يقوم الأخصائي بفحص الحالة بعناية وتحديد برنامج علاجي يتناسب معها.