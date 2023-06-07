شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. التنفس من الفم أثناء النوم ضار بالصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر النوم العميق على صحتنا العامة، بما في ذلك تأثيره على بعض الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفقدان الوزن والذاكرة، قد ينخرط العديد من الأفراد في التنفس عن طريق الفم أثناء النوم، على الرغم من أنها قد تبدو غير ضارة في البداية ، إلا أنها تشكل في الواقع مخاطر كبيرة على صحتك، وفقا لما نشره موقع "indianexpress".

يمكن أن يحدث التنفس من الفم أثناء النوم لعدة أسباب ، بما في ذلك احتقان الأنف ، والتشوهات التشريحية ، واضطرابات النوم، قال الدكتور راجنيش سريفاستافا ، استشاري طب الجهاز التنفسي وطب النوم بإحدى المستشفيات بالهند ، إن احتقان الأنف الناجم عن الحساسية أو نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يجعل من الصعب التنفس عن طريق الأنف ، مما يدفع الأفراد إلى اللجوء إلى التنفس من الفم أثناء النوم.

وأضاف أن التشوهات التشريحية مثل ضيق الممرات الأنفية أو انحراف الحاجز يمكن أن تعيق تدفق الهواء المناسب عبر الأنف ، مما يؤدي إلى التنفس من الفم كآلية تعويضية بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي ، والذي يتميز بانسداد مجرى الهواء أو الانهيار أثناء النوم ، قد يتحولون إلى التنفس عبر الفم للتغلب على الانسداد والحفاظ على كمية كافية من الأكسجين.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية لتنفس الفم أثناء النوم يمكن أن تعزى إلى عاملين رئيسيين ،الأول هو مشكلة محتملة أو انسداد في مجرى الهواء الأنفي ، مثل انحراف الحاجز أو الاحتقان، السبب الثاني يرجع فقط إلى العادات السيئة.

قال : "الأطفال الذين يمارسون التنفس من الفم قد يصابون بتشوهات في الوجه ، وأسنان ملتوية ، ويعانون من مشاكل نمو عامة" ، مضيفًا أن زيادة بكتيريا الفم يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة ، وتسوس الأسنان ، وأمراض اللثة.

تم تأكيد هذه التأثيرات من خلال دراسة أجريت بعنوان اضطراب التنفس أثناء النوم وصحة الفم لدى الأطفال ، والتي وجدت أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب التنفس أثناء النوم لديهم انتشار أعلى لمشاكل صحة الفم ، مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة ، مما يشير إلى وجود ارتباط محتمل بين الأطفال الذين يعانون من اضطراب التنفس أثناء النوم.

ما هي الطرق التي يؤثر بها النوم على الذاكرة؟

تنفس الفم أثناء النوم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى جفاف الفم والحلق ، مما يؤدي إلى عدم الراحة ومشاكل الأسنان. وقال: "التنفس الفموي يتجاوز عمليات الترشيح والترطيب الطبيعية للأنف ، مما يؤدي إلى انخفاض تناول الأكسجين ، وسوء نوعية النوم ، وزيادة التعرض لأمراض الجهاز التنفسي ".

كيف نتحكم في تنفس الفم؟

* يمكنك تدريب نفسك على التنفس من خلال أنفك ببساطة عن طريق الحفاظ على شفتيك معًا.

* يمكن أن يساعد الضغط على لسانك على حلقك أيضًا في الحفاظ على وضعية الفم المناسبة بشكل أكثر اتساقًا.

* من خلال أداء تمارين البلعوم ، يمكنك تقوية لسانك ، مما يساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.

* تنظيف الممرات الأنفية باستخدام بخاخات المحلول الملحي أو المضمضة يمكن أن يخفف الاحتقان ويعزز التنفس الأنفي.

* الحفاظ على وضعية النوم المناسبة ، مثل النوم على الجانب ، يمكن أن يساعد في تثبيط تنفس الفم.

* إذا استمرت الأعراض ، فمن المهم أن يتم التقييم ، خاصة عند الأطفال لأن التشخيص المبكر قد يمنع حدوث تغييرات لا رجعة فيها في الشعب الهوائية.