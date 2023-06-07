شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد صحية لتناول التوت ..أبرزها صحة القلب ومحاربة السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي التوت على مجموعة رائعة من مضادات الأكسدة القوية والمغذيات، تحارب هذه المركبات القوية الجذور الحرة الضارة ، والتي ترتبط بتلف الخلايا والأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات التنكسية العصبية ، وإليك الفوائد الصحية لدمج التوت في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

الفوائد الصحية لتناول التوت1. قوة مضادات الأكسدة:

يعتبر التوت مصدرًا معروفًا لمضادات الأكسدة ، والتي تشمل الأنثوسيانين والريسفيراترول والفلافونويد ، من المعروف أنها تحيد الجذور الحرة الضارة وتحمي من الإجهاد التأكسدي. يمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى تلف الحمض النووي والبروتينات والأنسجة الدهنية..

2. يدعم صحة القلب:

تشير الدراسات إلى أن الأنثوسيانين والريسفيراترول الموجودان في التوت يساهمان في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الأوعية الدموية والتحكم في مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم.

3. مكافحة السرطان:

ثبت أن الريسفيراترول الموجود في التوت يمنع نمو الخلايا السرطانية ويقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات ، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والبروستاتا.

4. ينظم سكر الدم:

مرض السكري هو مرض شائع آخر يصيب الملايين، يحتوي التوت على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه يطلق السكريات ببطء في مجرى الدم ، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

5. يعزز صحة الجهاز الهضمي :

يساعد محتوى الألياف في التوت في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، ودعم حركات الأمعاء المنتظمة ، وتغذية بكتيريا الأمعاء المتنوعة .

6. يساعد على التحكم في الوزن:

المحتوى العالي من الألياف في التوت يساهم في الشعور بالامتلاء ، ويعزز الشبع ، وبالتالي قد يساعد في إدارة الوزن.

7. يقوي المناعة:

يعتبر التوت مصدرًا طبيعيًا لفيتامين C ، الذي يقوي جهاز المناعة ، ويساعد في التئام الجروح ، ويدعم الجسم ضد الالتهابات.

8. الآثار المضادة للالتهابات:

يحتوي التوت على الأنثوسيانين والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى، من المعروف أن لها خصائص مضادة للالتهابات ، مما يقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ويحتمل أن يخفف من أعراض الحالات الالتهابية المزمنة .

9. يدعم صحة العين:

ارتبط وجود الزياكسانثين واللوتين ، الكاروتينات الموجودة في التوت ، بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) وإعتام عدسة العين ، مما يدعم صحة العين بشكل عام.

10- تعزيز قوة العظام:

يحتوي التوت على كميات كبيرة من فيتامين K ، والذي يلعب دورًا مهمًا في صحة العظام من خلال المساعدة في امتصاص الكالسيوم وتعزيز التكوين السليم للعظام .