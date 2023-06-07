شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. اعرف طرق تخزين الطعام وطهيه واستهلاكه بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية في 7 يونيو من كل عام، للفت الانتباه إلى معايير الغذاء حتى يكون ما نأكله آمنًا ولا يصيبنا بالمرض، الغذاء هو أحد ضرورياتنا الأساسية، إنه الوقود الذي يغذي أجسامنا ، ويوفر الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للنمو والحيوية والرفاهية العامة، في حين أن الطعام الجيد يمكن أن يساعدنا في الحفاظ على صحتنا ، فإن الطعام الملوث أو المنتهي الصلاحية أو غير المخزن بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية مختلفة، يصاب واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم بالأمراض التي تنقلها الأغذية كل عام، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".





7 ممارسات أساسية يجب على المرء اتباعها لوجبات آمنة1. أيدي نظيفة .. طعام آمن

ابدأ بغسل يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل التعامل مع أي طعام، القضاء على البكتيريا الضارة ومنع التلوث من خلال الحفاظ على نظافة اليدين المناسبة.

2. أسطح نظيفة

حافظ على أسطح مطبخك نظيفة ومعقمة، قم بتطهير أسطح العمل وألواح التقطيع والأواني بانتظام لمنع انتشار مسببات الأمراض الضارة.

3. تحقق من التلف

تأكد من نضارة ونظافة المكونات، تحقق من وجود أي علامات تلف أو تلف قبل الطهي أو تناول الطعام، قل لا للمواد الغذائية المشكوك فيها.

4. فصل الطعام

استخدم أواني وألواح تقطيع وحاويات تخزين مختلفة لتجنب انتقال البكتيريا الضارة، احكم إغلاق الطعام النيء واتركه لأسفل ، بينما يمكن وضع الطعام المطبوخ على أرفف أعلى، منع التلوث المتبادل ، والحفاظ على صحتك سليمة ، مع هذه القاعدة البسيطة ، سلامة الثلاجة هي حقيقة واقعة.

5. طهيها بشكل صحيح

يتم ضمان سلامة الطعام المطبوخ عندما ترتفع درجة الحرارة الداخلية بدرجة كافية لقتل الجراثيم التي لديها القدرة على إصابتك بالمرض، طهي طعامك بشكل صحيح لقتل البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى، استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من وصول درجات الحرارة الداخلية إلى مستويات آمنة ، والقضاء على أي مخاطر، يمكن وضع الأطعمة المجمدة بأمان في الثلاجة أو في الماء البارد أو في الميكروويف لإذابة الثلج، سيؤدي إذابة تجميد الطعام المجمد على المنضدة إلى تلفها حيث يمكن للبكتيريا أن تتكاثر بسرعة في أجزاء الطعام التي تصل إلى درجة حرارة الغرفة.

6. يبقيه مبردا

حافظ على درجة حرارة الثلاجة عند 5 درجات مئوية أو أقل ودرجة حرارة الفريزر أقل من -15 درجة مئوية، تذكر الاحتفاظ بالأطعمة القابلة للتلف (اللحوم والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والفواكه المقطعة وبعض الخضراوات وبقايا الطعام المطبوخة) أو أقل في غضون ساعتين وخلال ساعة واحدة إذا تعرضت لدرجة حرارة عالية مثل السيارة الساخنة، قم بتخزين بقايا الطعام على الفور بعد الوجبات لمنع نمو البكتيريا والحفاظ على سلامة الغذاء.

7. تخزين الطعام

قم بتخزين الطعام في حاويات مناسبة ، مع تقليل التعرض للهواء والملوثات، تأكد من أن حاوياتك نظيفة وفي ظروف مناسبة واستخدمها فقط لتخزين الطعام،، قم بتسمية العناصر بالتواريخ لتتبع نضارتها وتجنب استهلاك الأطعمة منتهية الصلاحية، استخدم عدة أوعية نظيفة وضحلة لتعبئة الطعام الدافئ أو الساخن ثم قم بتبريده، لا بأس في تبريد أجزاء صغيرة من الطعام الساخن لأنها ستبرد بشكل أسرع.