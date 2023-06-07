إليكِ 5 أنواع كرش وطريقة التخلص منه

بيروت - نادين محمد - يزعج الكرش مزاج كل سيدة تسعى أن يكون جسدها رشيقاً. فتراكم دهون البطن هو أكثر أمر يستدعي السيدات لإعتماد حمية قاسية تخلصهنّ من السمانة.

تعرفي إلى أنواع الكرش وكيفية التخلص منها من خلال حرق دهون البطن ، وممارسة بعض التمارين الرياضية دون الحرمان من الطعام .

أنواع الكرش كثيرة ويجب أن تُصنّفي نفسك الى أي نوع تنتمين، وذلك لإستعادة رشاقتك في أسرع وقت.

أنواع الكرش عند النساء

الصورة عن موقع Freepik

الكرش الهرموني



الكرش الهرموني هو حالة تتراكم فيها الدهون في منطقة البطن بسبب حدوث خلل في الهرمونات، وعادةً ما يظهر هذا النوع من الكرش في الجزء السفلي من البطن على وجه التحديد.

وتعود الأسباب في الحصول على كرش هرموني إلى مشاكل الغدة الدرقية، فرط إنتاج الكورتيزول في الجسم، .عوامل هرمونية مثل:متلازمة المبيض المتعدد الكيسات،التغييرات الهرمونية المرافقة لسن انقطاع الطمث،

واحتباس السوائل المرافق للدورة الشهرية.



الكرش الناتج عن النفخة



أحياناً يحدث الكرش بسبب الإصابة بالنفخة والغازات. لتمييز هذا النوع من أنواع الكرش يجب الانتباه إلى شكل البطن عند الاستيقاظ ومقارنته مع شكل البطن مساءً، فإذا كان البطن مسطحًا في الصباح ومنتفخًا وبارزًا في المساء، قد يكون هذا مؤشرًا على الإصابة بالنفخة، والتي قد تنتج بسبب تناول الأطعمة المالحة التي قد تسبب احتباس السوائل، أو الإفراط في تناول الطعام. ﻿



كرش الأمومة



يحدث هذا الكرش نتيجة للحمل والإنجاب وما يرافقهما من تغيرات قد تحدث في منطقة البطن. عادةً تكون لنساء أصبحوا أمهات فى خلال السنوات القليلة الماضية، ولكونهن أمها تقليديات، فهن لا يمتلكن الوقت الكافى لأنفسهن.

كرش التوتر



سبب الإصابة بهذا النوع من أنواع الكرش هو التوتر المستمر، كما يوحي الاسم تمامًا.غالبًا ما تتركز دهون البطن الناتجة عن التوتر في منطقة منتصف البطن ومحيط السرة، وتتميز الدهون المرافقة لكرش التوتر بأنها ليست لينة بل تميل للصلابة.

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حيل للتخلص من الكرش

الصورة عن موقع Freepik

عدم تفويت وجبة الفطور



تتبع بعض السيدات عادة سيئة بتفويت وجبة الفطور لاعتقادهن أن من شأن ذلك أن يسرع عملية فقدان الوزن. ولكن وجبة الفطور المكتملة أساسية للحصول على الطاقة والشعور بالشبع الدائم طوال النهار وتجنبهنّ الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة التي تزيد من الوزن.

شرب الماء

يعطي الماء الشعور بالشبع وهذا يجنبك تناول الوجبات الخفيفة. وينصح بشرب حوالي ليتر ونصف من الماء على الأقل يومياً.شرب الماء أساسي لكي يؤدي الجسم وظائفه بشكل جيد، وخصوصاً لفقدان الوزن. كما يساعد الماء على تنقية الجسم وإزالة السموم المتراكمة التي يمكن أن تكون السبب في زيادة الوزن.

عدم حرمان الجسم من النوم



تؤدي قلة النوم إلى اضطراب وظيفة نوعين من الهرمونات التي تلعب دوراً أساسياً في التغذية: الجريلين واللبتين . الأول مسؤول عن الشعور بالجوع بينما الثاني مسؤول عن الشعور بالشبع. ولذلك حين يضطرب النوم فإن الشعور بالجوع سوف ينطلق في أوقات خاطئة مما يدفعك إلى تناول الأشياء الحلوة أو الأشياء المالحة أثناء الليل.

بعدما تعرفتِ إلى أنواع الكرش وطريقة التخلص منه، تابعي الآن ما هي الهرمونات المسؤولة عن زيادة الوزن؟