شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف العيون فى الصيف.. الأسباب والنصائح لتخفيف الانزعاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجة الحرارة وإشراق الشمس، يعانى الكثير من الناس من الإحساس غير المريح بجفاف العين خلال أشهر الصيف، لكن فهم الأسباب وتنفيذ التدابير الوقائية يمكن أن يساعد فى تخفيف الانزعاج والحفاظ على عيون صحية، من خلال حماية عينيك من أشعة الشمس وإبقائهما رطبتين، واستخدام الدموع الاصطناعية، وممارسة النظافة الجيدة للعين، يمكنك الاستمتاع بأشهر الصيف مع تحسين راحة العين والرفاهية العامة.

ونستعرض خلال التقرير التالى أسباب جفاف العين خلال الصيف ونصائح فعالة للتعامل معها، وفقا لما نشر على موقع verywellhealth.

ارتفاع الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد أشعة الشمس، تزداد احتمالية الإصابة بجفاف العين، حيث تؤدى درجات الحرارة المرتفعة إلى تبخر الرطوبة فى دموعك بسرعة أكبر، مما يجعل عينيك جافة وغير مرتاحة.

وللتغلب على هذا، حاول البحث عن الظل أو قضاء المزيد من الوقت في الداخل خلال أشد فترات اليوم حرارة، وإذا كان الخروج من المنزل أمرًا لا مفر منه ارتدِ نظارات شمسية وقبعة واسعة الحواف لحماية عينيك من أشعة الشمس المباشرة.\

التكييف

يلعب التكييف دورًا فى جفاف عينيك، حيث تعمل مكيفات الهواء على إزالة الرطوبة من الهواء، ما يؤدى إلى انخفاض مستويات الرطوبة فى الداخل، ونتيجة لذلك قد تصبح عينيك أكثر عرضة للجفاف والتهيج.

ولمواجهة ذلك ضع فى اعتبارك استخدام جهاز ترطيب لإعادة الرطوبة إلى الهواء، خاصة في الغرفة التي تقضي فيها معظم الوقت، بالإضافة إلى ذلك خذ فترات راحة منتظمة من البيئات المكيفة للسماح لعينيك بالتكيف مع مستويات الرطوبة الطبيعية، أو ضع فى اعتبارك استخدام قطرات مرطبة للعين للحفاظ على رطوبة عينيك بشكل كافٍ.

الأجهزة الرقمية

في فصل الصيف، غالبًا ما نجد أنفسنا نقضي المزيد من الوقت في الهواء الطلق وننخرط في أنشطة مثل التمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قراءة الكتب الإلكترونية على أجهزتنا الرقمية، يمكن أن يساهم الاستخدام المطول للشاشات الرقمية في جفاف العين بسبب انخفاض معدل الرمش وزيادة إجهاد العين، حاول أن تأخذ فترات راحة منتظمة عند استخدام الأجهزة الرقمية واتبع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة ، انظر بعيدًا عن شاشتك وركز على شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل. تساعد هذه الممارسة على استرخاء عضلات عينيك وتشجع على الرمش الطبيعي ، وبالتالي منع الجفاف. بالإضافة إلى ذلك ، ابذل مجهودًا واعيًا في أن ترمش بشكل متكرر أثناء استخدام الأجهزة الرقمية للحفاظ على رطوبة عينيك وصحتها.

نصائح للحفاظ على صحة العين..

- ارتداء النظارات الشمسية

يساهم التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية فى جفاف العين، فعندما تحدق تحت أشعة الشمس الشديدة، فإن ذلك يقلل من كمية الرطوبة على سطح عينيك.

ولمواجهة ذلك ارتدِ النظارات الشمسية التى توفر حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية.

- الترطيب

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية ليس فقط للرفاهية العامة لكن أيضًا لمكافحة جفاف العين فى الصيف، ويمكن أن تؤدى درجات الحرارة المرتفعة إلى جانب زيادة الأنشطة الخارجية والعرق إلى الجفاف.

حاول أن تشرب من 4 - 6 لترات من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة جسمك، حيث يدعم الترطيب المناسب إفراز الدموع ويساعد فى الحفاظ على ترطيب عينيك.