شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الصحة العالمية ستعلن خلو مصر من فيروس سى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحة أفريقيا المنعقد حاليا بالقاهرةAFRICA HEALTH EXCON، إنه تم اجتياز خطوات كثيرة فى مجال البحث العلمى، وتم اجتياز مراحل كثيرة فى مجال الأبحاث الطبية، موضحا أن منظمة الصحة العالمية ستعلن خلو مصر من فيروس سى الشهر المقبل وستقام احتفالية كبيرة فى سبتمبر المقبل لإعلان مصر خلوها من فيروس سى بعد أن كانت من أعلى معدلات الإصابة بالفيروس.





وقال خلال مشاركته بجلسة الفيروسات الكبدية بمؤتمر صحة أفريقيا :" حاليا أصبحت صفر إصابات، حيث تم التغلب على 93% من عدد الحالات، وأصبحت مصر أول دولة على مستوى العالم ستعلن خلوها من فيروس سي، وحاليا نعالج حالات التليف وسرطان الكبد بأعلى التقنيات والادوية الحديثة، وهذا يدل على اهتمام الدول المصرية بالمريض المصرى. "





وأضاف أن مصر أصبحت لها خبرة كبيرة للتعامل مع فيروس سى، وتجربتها تدرس فى الدول الأفريقية، وعلى مستوى شرق أوروبا بل والعالم أجمع، مضيفا :" وهذا يعنى أن الدعم الساسي من الرئيس وبالإرادة السياسية استطعنا أن نحقق حلم كنا نحلم به من 15 سنة، وتم توفير الأدوية ليس للمريض المصري فقط، ولكن يتم إعطاء أدوية فيروس لأفريقيا، حيث أن الدواء تم توفيره بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية، مما جعل العلاج متاح لجميع المرضى، وأصبح هناك بعد أفريقى لمساعدة الدول الأفريقية وقمنا بتدريب كوادر هناك وأرسلنا الأدوية لعلاج المرضى، ولازلنا نرسل أدوية لشرق آسيا ولعدد آخر من الدول الأوروبية.





وقال وزير الصحة، إننا نتعاون فى مجال العلاج والتشخيص، مؤكدا أننا تعلمنا من جائحة كورونا أننا لابد أن نشارك التقنيات والأدوية بعد أن شاهدنا مدى عدم العدالة فى توزيع لقاحات كورونا وكانت كل دولة تبحث عن توفير لقاحات كورونا لنفسها فقط، وهذا ما تعلمناه هو أن القدرات الطبية لابد أن نتعاون ونشاركها مع دول العالم وخاصة أفريقيا.



