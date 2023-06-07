بيروت - نادين محمد - أصبح التوتر والقلق والخوف جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليوم؛ حيث يمكن أن يؤثر التوتر والخوف المستمر على نوعية حياتك بعدة طرق. فجميعنا نواجه هذه المشاعر في أوقات معينة مثل توقع شيء يقلق أو يستدعي الخوف، ولكن عندما يكون القلق والخوف بدون سبب فهذا يعني أنه خوف مرضي لابد من علاجه حتى لا يسيطر على حياة الشخص ومستقبله، ومع ذلك يمكن أن تقدم بعض الأعشاب مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك علاج مستويات التوتر والقلق والخوف لديك.

كما يمكن أن تساعد أيضًا في معالجة المشكلات الأخرى المرتبطة بالتوتر والقلق والخوف مثل الأرق والاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الجهاز الهضمي. فيما يلي أعشاب علاجية لتخفيف التوتر والقلق والخوف تحتاجين إلى تجربتها.

أفضل علاج للقلق والتوتر والخوف بالأعشاب

1. اللافندر

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يعد اللافندر من الأعشاب التي تقدم العديد من الفوائد لتقليل القلق والاكتئاب فهو يساعد على منحك الشعور بالاسترخاء لأنه يساعد على تخفيف القلق وكذلك اضطراب ما بعد الصدمة.

غالبًا ما يستخدم اللافندر كزيت أساسي للعلاج بالروائح، فهو يساعد على تقليل مستوى الكورتيزول في الجسم، مما يزيد من السيطرة على أعراض القلق، كما يمكنك أيضًا استخدام أوراق اللافندر لعمل فنجان شاي معطر ومهدئ.

2 - الأشواغاندا

اكتسبت هذه العشبة سمعة طيبة لأسباب عديدة، فهي أفضل علاج للقلق والتوتر والخوف بالأعشاب؛ حيث تعتبر واحدة من أكثر الأعشاب المضادة للقلق شيوعًا، والتي يمكن أن تقلل أيضًا من الاكتئاب.

تساعد هذه العشبة على التغلب على التوتر والقلق والخوف، ولها مركبات مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعدك أيضًا على التعامل مع تقلبات مزاجك، وبالتالي تعزيز تركيزك الذهني. علاوة على ذلك، فإنها تعزز النوم السليم، وتكافح أعراض الأرق.

3. عشبة زهرة الآلام

الصورة من موقع AdobeStock

تساعد زهرة الآلام، وهي عشب معروف، على تخفيف الاكتئاب والقلق، كما توفر الراحة من المشاكل العصبية والأرق. كما أنها تستخدم أيضًا لمكافحة القلق وتعزيز الاسترخاء.

يرى بعض الخبراء أيضًا أنها مفيدة للنساء اللاتي يعانين من أعراض انقطاع الطمث والهبات الساخنة.

4. الريحان

الريحان غني بمضادات الأكسدة، مما يجعله عشبًا مثاليًا للتخفيف من التوتر والقلق والاكتئاب، وهو عشب متوفر تم استخدامه لسنين لخفض مستويات التوتر وإعادة مستويات الكورتيزول. يمكن استخدامه أيضًا للتعامل مع المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري والصداع والحمى واضطراب المعدة وغير ذلك.

يمكنك صنع شاي الريحان وتناوله كل يوم في الصباح لتعزيز مناعتك والحماية من نزلات البرد والإنفلونزا.

ما رأيك في تجربتي مع الريحان للشيب

5 - البابونج

الصورة من موقع AdobeStock

البابونج هو عشب يستخدم منذ قرون كعلاج طبيعي لمكافحة القلق والعصبية. يمكنك الاستمتاع به على شكل شاي وهي الطريقة الأكثر شيوعًا لتناوله. يحتوي البابونج على الفينولات مثل الفلافونويد والكينون والأحماض الفينولية والمركبات المضادة للأكسدة، والتي تساعد في تقليل التوتر. يمكنك أيضًا استخدامه لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية وتخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء.

6. عشبة البراهمي

عشبة البراهمي عشبة مفيدة في تخفيف أعراض التوتر والقلق، وهي واحدة من أكثر الأعشاب المضادة للقلق شيوعًا والمعروفة أيضًا بتقوية الذاكرة.

تعزز تلك العشبة الاسترخاء في جسمك والتحكم في حالتك المزاجية و التعامل مع القلق وأنماط النوم غير المنتظمة من خلال تحسين حالتك.

تعد العشبة غنية بمضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تكون مفيدة في علاج الأمراض المزمنة الأخرى مثل مرض السكري والسرطان.

7. الشاي الأخضر

الصورة من موقع AdobeStock

من بين الفوائد العديدة للشاي الأخضر، قدرته على تعزيز صحة الجهاز العصبي هذا يرجع أساسًا إلى وجود مركبات مثل L-theanine ، والتي من المعروف أن لها خصائص فريدة لتعزيز الدماغ والتحكم في الاكتئاب والتوتر والقلق والاضطرابات المرتبطة بالتوتر.

8. عشبة بلسم الليمون

بلسم الليمون يعد أيضا أفضل علاج للقلق والتوتر والخوف بالأعشاب، فهو عشب من عائلة النعناع، وله رائحة ليمون خفيفة فهو عشب قوي يساعد على الاسترخاء ويعزز المزاج. تشير العديد من الدراسات إلى أن عشبة بلسم الليمون لها تأثير مهدئ ومضاد للقلق. كما تفيد هذه العشبة في علاج الأرق وعسر الهضم والخرف ومرض الزهايمر.

الصورة من موقع AdobeStock

نصائح وقائية لتجنب للقلق والتوتر والخوف

الإقلاع عن التدخين واستخدام منتجات التبغ.

التأكد من الحصول على قسط كاف من الراحة لتجنب الإرهاق.

تناول الكثير من السوائل والماء لتعويض فقدان السوائل بسبب إفراز العرق.

الصورة من موقع AdobeStock

زيادة مدى انتباهك وقدرتك على التركيز من خلال تعلم مهارات جديدة.

حاولي تجنب تناول الأدوية بدون وصفة طبية.

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المصدر : هيلث لاين