شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للمسافرين للبقاء بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السفر تجربة فريدة من نوعها لكن تصاحبها بعض الصعوبات التى تسبب الاضطرابات الصحية، ونستعرض فى هذا التقرير بعض النصائح الصحية للمسافرين، والتى تساعد على الحفاظ على لياقتك والاستمتاع برحلتك فى أفضل حالاتها، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

1 - لا تفكر فى تخطى وجبة الإفطار

تأكد من عدم مغادرة منزلك أبدًا دون تناول الوجبة الأولى فى اليوم، مع الحرص على الابتعاد عن الاختيارات الغذائية غير الصحية.

2 - اشرب الماء

واحدة من النصائح الصحية المهمة للمسافرين هى الحفاظ على رطوبتك، لذلك اشرب كمية كافية من الماء ليس فقط أثناء وقت السفر لكن أيضًا قبله وبعده، تذكر أن الجفاف يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الأخرى بما فى ذلك الصداع والإمساك والخمول والتعب والرغبة الشديدة فى تناول السكر وتشنجات العضلات.

3 - تجنب تناول الطعام غير المطبوخ

تأكد من عدم تناول الطعام النيئ وغير المطبوخ، وتناول الخضراوات والفاكهة بعد غسلها بمياه آمنة.

4 - اختر دائمًا الطعام الساخن

احرص على تناول الطعام الساخن، فعندما يتم طهى الطعام جيدًا وتسخينه تكون فرص الإصابة بالعدوى ضعيفة، نفس الشيء ينطبق على المشروبات، لأن الغليان يقتل معظم الجراثيم.