شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مناسبة لتخزين الطعام لتجنب التسمم الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحد الجوانب الحاسمة لسلامة الغذاء هو التخزين المناسب للغذاء، والذي يلعب دورًا حيويًا في منع التسمم الغذائي، ونقدم فى السطور التالية نصائح لتخزين الطعام المناسبة لتجنب التسمم الغذائي وفقا لموقع " healthsite"، فمن خلال اتباع بعض الإرشادات البسيطة، يمكن للأفراد حماية صحتهم وتقليل مخاطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية:

1. اغسل يديك

أولاً وقبل كل شيء ، يعد الحفاظ على النظافة في المطبخ أمرًا ضروريًا، ابدأ بغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل التعامل مع أي مواد غذائية، تساعد هذه الخطوة الأساسية في منع انتقال البكتيريا ومسببات الأمراض الضارة الأخرى من يديك إلى الطعام، من المهم بنفس القدر الحفاظ على الأواني وألواح التقطيع وأسطح المطبخ نظيفة ومعقمة لتجنب التلوث المتبادل.

2. أول ما يدخل لبيت من المشتريات يستهلك أولا

عندما يتعلق الأمر بتخزين الطعام، فإن القاعدة الذهبية التي يجب تذكرها هي "أولاً ما يدخل أولاً". وهذا يعني استخدام المنتجات القديمة قبل المنتجات الأحدث للتأكد من عدم انتهاء صلاحية أي شيء أو تلفه. تحقق بانتظام من تواريخ انتهاء صلاحية العناصر القابلة للتلف مثل منتجات الألبان واللحوم وبقايا الطعام، إذا تجاوز أي طعام تاريخ انتهاء صلاحيته ، فتخلص منه على الفور لمنع خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

3. درجة حرارة مناسبة لحفظ الطعام

يعد التحكم المناسب في درجة الحرارة أمرًا ضروريًا للحفاظ على سلامة الأغذية. يجب تخزين الأطعمة الباردة في الثلاجة عند درجات حرارة أقل من 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت). يتضمن ذلك عناصر مثل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والأطعمة الجاهزة. من ناحية أخرى ، يجب حفظ الأطعمة الساخنة في درجات حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) لمنع نمو البكتيريا. يمكن أن يؤدي الفشل في الحفاظ على نطاقات درجات الحرارة هذه إلى تكاثر البكتيريا الضارة ، والتي من المحتمل أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء.

4. فصل الطعام

نصيحة مهمة أخرى هي تخزين الأطعمة النيئة بشكل منفصل عن الأطعمة المطبوخة لتجنب انتقال التلوث. يمكن أن تحتوي اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية على وجه الخصوص على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والإي كولاي. يمكن أن تنتشر هذه البكتيريا بسهولة إلى الأطعمة الأخرى إذا لامست هذه البكتيريا ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء. لمنع حدوث ذلك ، قم بتخزين الأطعمة النيئة في حاويات محكمة الغلق على أرفف سفلية في الثلاجة لمنع أي تقطير أو تسرب محتمل.

5. التغليف المناسب

يعتبر التغليف المناسب أمرًا حيويًا أيضًا لتخزين الطعام. تأكد من استخدام حاويات محكمة الإغلاق أو أكياس قابلة للإغلاق للحفاظ على الطعام طازجًا ومنع التعرض للملوثات. يُنصح بتسمية جميع المواد الغذائية المخزنة وتاريخها ، خاصةً في المجمد ، لتتبع نضارتها والتأكد من استهلاكها في حدود زمنية آمنة.

6. التنظيم

يعد فحص وتنظيم المخزن والثلاجة بانتظام عادة جيدة لاعتمادها، تخلص من أي طعام منتهي الصلاحية أو فاسد على الفور، حيث يمكن أن يؤوي البكتيريا الضارة ويشكل خطرًا على صحتك، سيساعدك الحفاظ على مساحة تخزين نظيفة وجيدة التنظيم على تتبع المواد الغذائية الخاصة بك والتأكد من أنها آمنة للاستهلاك.

يعتبر اليوم العالمي لسلامة الأغذية بمثابة تذكير لإعطاء الأولوية لسلامة الأغذية في حياتنا اليومية. باتباع هذه النصائح البسيطة لتخزين الطعام وتنفيذ ممارسات النظافة المناسبة ، يمكننا تقليل مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء بشكل كبير.

تذكر أن التخزين الآمن للأغذية ليس ضروريًا لصحتنا فحسب ، بل يساهم أيضًا في الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي وبناء عالم أكثر صحة.