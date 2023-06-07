شكرا لقرائتكم خبر عن هل البطاطا الحلوة جيدة لخسارة الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في المشهد المتطور باستمرار لاستراتيجيات فقدان الوزن ، برزت إحدى الخضراوات متعددة الاستخدامات كمغير لقواعد اللعبة وهى البطاطا الحلوة، وتمتاز البطاطا الحلوة بألوانها الزاهية والنكهة الغنية والمرضية، وقد جذبت الانتباه لفوائدها الصحية الرائعة ، وعلى وجه الخصوص ، قدرتها كحليف قوي في تحقيق أهداف إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع helpguide

هناك العديد من الطرق التي تساعد بها البطاطا الحلوة في إنقاص الوزن

1 - .محتوى عالى الألياف

البطاطا الحلوة هي غذاء غني بالألياف ويمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول. هذا يسهل عليك الالتزام بنظام غذائي يتحكم في السعرات الحرارية. أظهرت دراسة أن تناول الألياف الغذائية يعزز فقدان الوزن لدى الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية. علاوة على ذلك ، تشير دراسة نُشرت في المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية إلى أن استهلاك البطاطا الحلوة ساعد في تحسين الشعور بالشبع لدى البالغين.

يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويمنع الإفراط في تناول الطعام. وفقًا لدراسة أخرى ، فإن تناول البطاطا الحلوة يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، مما يشير إلى أنها قد تكون مفيدة لفقدان الوزن أيضًا.

2 - الأطعمة قليلة الدسم ومنخفضة السعرات الحرارية

تعد البطاطا الحلوة منخفضة بشكل طبيعي في الدهون والسعرات الحرارية ، حيث تحتوي الوجبة التي تبلغ 100 جرام على 86 جرامًا من السعرات الحرارية و 0.1 جرامًا من الدهون. من خلال دمج البطاطا الحلوة في وجباتك ، يمكنك إضافة الحجم والنكهة إلى نظامك الغذائي دون استهلاك سعرات حرارية زائدة.

3 - .كثيفة المغذيات

أثبتت الأبحاث أن البطاطا الحلوة هي غذاء غني بالعناصر الغذائية. إنها مصدر جيد للبوتاسيوم والفيتامينات A و C. البطاطا الحلوة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من أضرار الجذور الحرة. قد تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في تقليل الالتهاب ، وهو عامل خطر للعديد من الأمراض المزمنة. يمكن أن يساعد دمج الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل البطاطا الحلوة في نظامك الغذائي على فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة من خلال تعزيز وظائف المناعة لديك. إن استهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل البطاطا الحلوة يلبي الطلب على العناصر الغذائية لجسمك بينما تركز على فقدان الوزن.

4 - منخفض الصوديوم

حسب البحث ، البطاطا الحلوة منخفضة بشكل طبيعي في الصوديوم حيث تحتوي 100 غرام من البطاطا الحلوة على 73 ملغ من الصوديوم. يمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة منخفضة الصوديوم مثل البطاطا الحلوة في تقليل احتباس الماء.