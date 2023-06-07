شكرا لقرائتكم خبر عن علامات التفكير الزائد وطرق التخلص منه.. اشغل نفسك بالهوايات. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يؤدي الإفراط في التفكير إلى حلول. على العكس من ذلك ، فهو يميل إلى خفض معنوياتك ويخلق حلقة مفرغة من الأفكار السلبية. يثير المشاعر السلبية مثل الشك الذاتي ويجعلك تشكك في قراراتك وحكمك وعلاقاتك. التفكير في شيء لفترة طويلة يعيقك ، ويؤدي إلى تحريف مهارات اتخاذ القرار لديك مما يؤثر على صحتك العقلية ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وكثرة التفكير المستمر يغير نظرتك. ما قد يكون خطأً بسيطًا من جانبك يمكن أن يؤدي إلى التشكيك في قيمتك الذاتية. مثال بسيط على الإفراط في التفكير هو إعادة إحياء حدث غير مريح أو الرغبة في رؤية المعاني الخفية في المحادثات التي تبدو بريئة. أنت تفكر في كل الأشياء التي كان من الممكن أن تقولها أو تتجنبها. أنت تميل إلى المبالغة في تفسير محادثة عادية. لذلك ، يصبح إدراكك واقعك. يجعلك تشعر بالهجوم أو وكأنك ضحية في كثير من المواقف.

أصل الإفراط في التفكير

الإفراط في التفكير هو نتيجة غير مباشرة لغريزة البقاء البدائية. يجعلك وضع القتال أو الطيران في الدماغ تحلل مشهدًا مزعجًا بشكل مفرط. من المفترض أن يجهزك هذا لمحاربة أسوأ النتائج. يؤمن الدماغ البدائي برؤية الأشياء من أسوأ زاوية ممكنة. يساعد على زيادة فرصك في البقاء على قيد الحياة.

علامات تشير إلى أنك مفرط في التفكير

1 - . أنت لا تركز على الحل

سلسلة الأفكار في رأسك لا تؤدي أبدًا إلى أي إجابات مهمة. يتكون في الغالب من القلق وطرح نفس الأسئلة. هناك نقص في القدرة على حل المشكلات. هذا غالبا ما يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية.

2 - أفكارك تؤثر على نومك

الليل الهادئ هو بوابة للإفراط في التفكير. يصبح عقلك مفرط النشاط مع الأفكار والمخاوف.

3 - . تجد صعوبة في اتخاذ القرارات

يفكر معظم الناس مرتين قبل اتخاذ القرار. أنت مفرط في التفكير إذا كنت مهووسًا بقراراتك باستمرار.

طرق للتوقف عن التفكير الزائد 1 - . ابحث عن مصدر إلهاء

العقل الفارغ هو حقاً ورشة الشيطان. وجود الكثير من وقت الفراغ سيمكنك من التفكير الزائد. قم بإلهاء نفسك بالهوايات أو الأسباب التي تثير شغفك.

2 - تأمل

التأمل هو أحد أفضل الطرق لتهدئة العقل الفوضوي. ركز على تنفسك ، مما سيساعد على إرخاء جسدك. يمكن أن يساعدك تنظيم التنفس على التركيز وتثبيت نفسك. بمجرد أن يتحرر العقل من الأفكار غير الضرورية ، يتوقف الإفراط في التفكير بشكل كبير.

اجعل من ممارسة اتباع روتين التأمل كل يوم. يمكنك أيضًا تجربة اليوجا من أجل الهدوء واليقظة. يعلمك ببطء أن تعيش في الحاضر.

3 - اترك الماضي

لا يمكن التراجع عن أخطاء وقرارات الماضي. من المفيد أن تتقبل أنه لا توجد طريقة للعودة، واقبل قصتك على حقيقتها واتركها عند هذا الحد. لا تدع الخوف من ماضيك يتحكم في قرارات مستقبلك.

4 - تغيير سرد قصتك

هذا يعني أنك تتحكم في كيفية رؤيتك لنفسك. تخلص من العقلية السلبية التي تحبطك أو تقوض قدرتك، أخبر نفسك أن جميع اختياراتك كانت اختياراتك وأنك تتحمل المسؤولية الكاملة عنها. لا تحاول العودة بالزمن إلى الوراء وقضاء بعض الوقت في التفكير. ابدأ في "الآن". اعتقد أن لديك القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.