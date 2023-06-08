شكرا لقرائتكم خبر عن مواد غذائية تحتوي على فيتامين "أ".. منها الأسماك والبطاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم دائما إلى عدة فيتامينات ومعادن مختلفة، من بينها فيتامين" د" وأيضا فيتامين" أ"، وإذا قل أي نوع من تلك الفيتامينات تعرض هذا الجسم إلى خلل في وظائفه ، فبتالي يحدث تدهور في الحالة الصحية لدى الأشخاص .

أوضح فريق من الباحثين خلال إحدى الدراسات الجديدة ضرورة احتياج الجسم إلى توافر فيتامين أ نتيجة ما يحتويه هذا الفيتامين من أهمية في صنع ألاجسام المضادة التي تقاوم الأمراض. وذلك وفقا لما نشرته شبكة الCNN.

وأشارت الدراسة إلى قائمة بأهم مصادر غذائية لفيتامين أ، وهو خط الدفاع الأول للجسم، والذي لا يستطيع الجسم الاستغناء عنه ، مثل فيتامين د الذي يحصل عليه الشخص أثناء تعرضه لاشعة الشمس ، وفي بعض المكملات الغذائية .

مصادر غذائية لفيتامين أ:

1.الأسماك الزيتية مثل التونة

2.صفار البيض

3.كبدة (دجاج/بقري)

4.الجزر

5.البطاطا

6.القرع العسلي

كما أوضحوا خبراء الصحة مدي أهمية فيتامين (أ)،مساعدة على عمل الجهاز المناعي بشكل أفضل للدفاع عن الجسم ضد المرض والعدوى، ويعزز على الرؤية في الضوء الخافت.

،الحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف، وتحسين المساعدة على نمو العظام والأسنان، ويساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان حيث يعمل كمضاد أكسدة.

ومن ناحية أخري أن الإفراط في تناول فيتامين "أ" على مدى سنوات عديدة قد يؤثر على بنية العظام، ما يجعلها أكثر عرضة للكسر، وشملت أعراض الافراط في هذا الفيتامين الذي يتناوله الشخص الآتي :

أعراض الافراط في تناول فيتامين أ:

1.فقدان الشهية

2.صداع وتقيؤ

3.تغيرات في الجلد

4.آلام في العظام

5.تشوهات جسدية للأجنة

6.الحساسية من الضوء