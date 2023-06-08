شكرا لقرائتكم خبر عن عمى الألوان.. طريقة التشخيص والأعراض والأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بينما يعتبر معظمنا قدرتنا على اكتشاف الطيف الكامل للألوان أمرًا مفروغًا منه ، هناك اضطراب يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم سمى عمى الألوان.

وفقا لموقع " onlymyhealth" لا يستطيع الشخص المصاب بعمى الألوان التمييز بين درجات معينة من الألوان، ويحدث هذا لأن الشخص قد يفتقر إلى أصباغ معينة حساسة للون في عيونهم منذ الولادة، مخاريط العين ، التي تقع في في الجزء الخلفي من مقلة العين ، غالبًا ما توجد هذه الأصباغ ".

لا يستطيع الأشخاص المصابون بعمى الألوان رؤية هذه الألوان بسبب نقص بعض الصبغات في عيونهم، اعتمادًا على نوع عمى الألوان لديهم ، قد يرون اللون الأحمر على أنه أخضر باهت أو رمادي ، في حين أننا ندرك الأحمر على أنه أحمر.

غالبية الذين يحملون هذه الحالة وينقلونها إلى ذريتهم هم من الفتيات، فقط عندما يكون كل من الأم والأب حاملين للعدوى ، تصاب الطفلة بعمى الألوان ".

أعراض عمى الألوان

عدم القدرة على رؤية ألوان معينة هو أوضح علامة على عمى الألوان، قد تتمكن ، على سبيل المثال ، من رؤية اللونين الأحمر والأخضر ولكن ليس الألوان مثل الأزرق والأصفر.

بينما يمكن لمعظم الأشخاص رؤية مجموعة كبيرة من الألوان ، فقد تتمكن فقط من تمييز ظلال قليلة من الألوان.

ستكون قادرًا فقط على التمييز بين الأسود والأبيض والرمادي.

قد تواجه صعوبة في التعرف على زاهية الألوان.

أنواع عمى الألوان

هناك أنواعًا مختلفة من عمى الألوان على النحو التالي:

أنواع عمى الألوان

أحادية اللون

يمكن للشخص المصاب بهذه الحالة التمييز بين نوع واحد فقط من الألوان، يشير هذا إلى وجود نوع واحد فقط من المخروط في العين، وهى حالة نادرة يشار إليها أيضًا باسم العمق، تظهر فقط درجات مختلفة من اللون الرمادي لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة.

ثنائية اللون

في هذا النوع ، يمكن للشخص التمييز بين لونين فقط. نتيجة لذلك ، سيكون لديه نوعان مختلفان فقط من الأقماع ؛ النوع الثالث سيكون غائبا.

عوامل الخطر وأسبابه

على الرغم من أن عمى الألوان عادة اضطراب وراثي ، إلا أن هناك بعض حالات العين التي يمكن أن تسببه، يمكن أن تحدث الإصابة بعمى الألوان المكتسب عن طريق أمراض مثل إعتام عدسة العين، وبمجرد معالجة المشكلة جراحيًا ، فإن نظر الشخص يعود إلى طبيعته ".

عمى الألوان يمكن أن ينتج أيضًا عن تلف العين أو الدماغ، يمكن أيضًا أن تحدث حالة العين هذه عن طريق الأدوية التي تؤثر على العينين.

عوامل الخطر لعمى الألوان.. أعراض عمى الألوان

أدرجت الدكتورة شارما عوامل الخطر لعمى الألوان ، والتي تشمل ما يلي:

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض أكثر عرضة للإصابة به.

مقارنة بالنساء ، الرجال أكثر عرضة للإصابة بعمى الألوان.

يُعد عمى الألوان عامل خطر لبعض الأدوية ، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكوين.

الأشخاص ذوو البشرة البيضاء أكثر عرضة للخطر

يزداد خطر الإصابة بعمى الألوان بسبب حالات العين المرتبطة بالعمر ، مثل إعتام عدسة العين والزرق.

تشمل الأمراض المصاحبة مرض الزهايمر أو مرض السكري أو التصلب المتعدد (MS).

تشخيص عمى الألوان

قال الدكتور شارما أنه منذ أن بدأ عمى الألوان في مرحلة الطفولة ، فإن معظم الناس لا يدركون أنهم مصابون بالمرض، نظرًا لأن الأطفال يتعلمون ألوان الأشياء ويستخدمون نفس الطريقة عند إجراء اختبار لعمى الألوان ، فإن الأطفال يجعل اكتشاف الحالة أكثر صعوبة، يمكن تعديل الاختبارين الأساسيين المستخدمين لتحديد الحالة.

وأضاف أن اختبار ايشيهارا هو الاختبار الأكثر استخدامًا لتحديد عمى الألوان، يتضمن استخدام مجموعة أوراق بها دوائر ملونة مختلفة عليها. يتم استخدام العديد من النقاط الملونة المختلفة لإنشاء كل دائرة، لن يكون الرقم في المنتصف مرئيًا لشخص مصاب بعمى الألوان.

يتضمن هذا الاختبار أيضًا متغيرًا خاصًا بالأطفال، معظمه للأطفال الذين لا يستطيعون قراءة الأرقام. عندما يبلغ الطفل من العمر أربع سنوات، يمكن اختباره لعمى الألوان نظرًا لكونه كبيرًا بما يكفي لفهم الاستفسارات المتعلقة بما يمكنه وما لا يمكنه رؤيته.

مضاعفات عمى الألوان

القيادة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة لشخص مصاب بعمى الألوان، يجب أن يكون السائقون قادرين على التمييز بين الألوان المختلفة لإشارة المرور ، ولكن يجب أيضًا أن يكونوا قادرين على التمييز بين لون الأضواء الموجودة في السيارة التي أمامهم.

لا يوجد حاليًا علاج متاح لعمى الألوان ، وهي حالة مزمنة، ومع ذلك ، فهو ليس مرضًا خطيرًا ، ويمكن للفرد المصاب أداء أنشطته اليومية دون مشاكل كثيرة.

إذا تسبب تناول أي وصفة طبية في الإصابة بعمى الألوان كأثر جانبي ، فقد ينصح الطبيب بالتحول إلى دواء بديل أو إيقاف الدواء تمامًا. قد يساعد هذا الإجراء في معالجة المشكلة.