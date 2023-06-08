شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الشائع ترهل الجلد بعد فقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون فقدان الوزن يتطلب التصميم والتفاني والعرق وضبط النفس. على الرغم من أنك قد تعتقد أن الصراع ينتهي عند هذا الحد ، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون أيضًا من ترهل بشرتهم بعد فقدان الوزن بشكل كبير، و يحدث هذا لأنه عندما يكتسب الشخص وزنًا ، يتمدد الجلد لاستيعاب الحجم المتزايد. ومع ذلك ، عندما يفقد الوزن بسرعة أو بكميات كبيرة ، قد لا يكون للجلد الوقت الكافي أو المرونة الطبيعية للتقلص والتوافق مع شكل الجسم الجديد، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويمكن أن يتسبب الجلد المترهل في حدوث مشكلات في صورة الجسم للفرد ، وانخفاض الثقة بالنفس ، والرضا العام عن إنجازات فقدان الوزن. لكن شد الجلد المترهل بعد فقدان الوزن ضروري ليس فقط للظهور بمظهر جيد ولكن أيضًا لتحسين الراحة والتنقل. ستستكشف هذه المقالة الأسئلة المتعلقة بالعوامل التي تساهم في ترهل الجلد بعد فقدان الوزن ، كما ستزودك بنصائح حول كيفية شدها.

العوامل المسؤولة عن ترهل الجلد بعد فقدان الوزن

من الطبيعي تمامًا أن يكون لديك جلد مترهل بعد اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة أو حتى جراحة علاج السمنة. ومع ذلك ، قد تكون هناك عدة عوامل مسؤولة عن حصولك على ذلك. يمكن أن تكون هذه العوامل هي العمر ، أو الوراثة ، أو أضرار أشعة الشمس ، أو مدة السمنة ، أو حتى مزيج من كل ذلك.

كيف يؤثر على مرونة بشرتك.

1. العمر : تشير الدراسات إلى أنه مع تقدمك في العمر ، تفقد بشرتك قدرتها على الحفاظ على مرونتها ولا تستطيع العودة إلى حالتها السابقة بعد فقدان الوزن بشكل كبير. لذلك ، يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالجلد المترهل بعد أن ينقص وزنهم بشكل ملحوظ.

2. علم الوراثة : لطالما لعبت الوراثة دورًا رئيسيًا في عدد من جوانب حياتنا. هناك جانب آخر يتمثل في تحديد مرونة جلد الفرد ومدى استعداده لتطوير الجلد المترهل. هنا دراسة تعكس نفس الشيء.

3. مدة السمنة : كلما طالت مدة بقاء الجلد مشدوداً ، كلما فقد مرونته الطبيعية. نتيجة لذلك ، عندما يحدث فقدان الوزن ، قد يعاني الجلد من الانقباض والتوافق مع حجم الجسم المتناقص ، مما يؤدي إلى ترهل الجلد أو ترهله. أكدت الدراسات أن السمنة الطويلة يمكن أن تلحق الضرر بالألياف المرنة للبشرة بسبب انخفاض كثافة وسمك ألياف الكولاجين.

4. فقدان الوزن السريع : الجلد عضو حيوي يمكن أن يتمدد ويتقلص لمواكبة التغيرات في حجم الجسم. ومع ذلك ، عندما يحدث فقدان الوزن بسرعة ، قد لا يتوفر للجلد الوقت الكافي للتكيف تدريجياً والتوافق مع ملامح الجسم الجديدة. هذا يمكن أن يؤدي إلى ترهل الجلد أو ترهله.

5. أضرار أشعة الشمس : لدينا بالفعل الكثير من الأدلة لإثبات أن التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للصحة الجسدية. من الواضح الآن أن التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور الكولاجين والإيلاستين ، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على مرونة الجلد.

6. سوء التغذية والترطيب : أثبتت العديد من الدراسات السريرية أن عدم كفاية تناول العناصر الغذائية الأساسية والترطيب المناسب يمكن أن يؤثر على فسيولوجيا الجلد الطبيعي. قد يكون لبعض العناصر الغذائية فوائد لعكس الجلد المترهل ، بما في ذلك التأثيرات المضادة للشيخوخة والمضادة للترهل مثل فيتامين سي وأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة الأخرى. وبالتالي ، يمكن أن يسبب نقص مرونة الجلد والصحة العامة.

7. التدخين: يؤدي تدخين السجائر إلى تعريض الجسم للعديد من المواد الكيميائية الضارة ، بما في ذلك النيكوتين وأول أكسيد الكربون. يمكن أن تضيق هذه المواد الأوعية الدموية وتقلل من تدفق الدم إلى الجلد. أثبتت الدراسات أن انخفاض تدفق الدم يمكن أن يضعف توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية الأساسية إلى الجلد ، بما في ذلك ألياف الكولاجين والإيلاستين.