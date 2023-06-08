طرق للحد من تعرق الإبط في الصيف 

بيروت - نادين محمد - التعرض هو إحدى معضلات الصيف، صحيح أن التعرق أمر طبيعي وشائع ولا يسبب مشاكل كبيرة ، لكن إذا وصل الأمر إلى حد فرط التعرق يتحول إلى أمر مثير للقلق و الحرج.

أنتِ بحاجة إلى التعرق لكن على نحو مقبول لا يتسبب في أن تبدو ملابسكِ مبللة، خاصة مع ساعات العمل الطويلة، وهذا أمر يمكن التحكم فيه، لكن قبل ذلك عليكِ إدراك ماهية العرق؟

كيفية الحد من تعرق الإبطين:

تعرق الإبط هو وظيفة فسيولوجية تساعد في التحكم في درجة حرارة الجسم لاسيما في الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة. قد يعاني بعض الأشخاص من تعرق الإبط المفرط والمزعج.

فيما يلي نصائح تحد من مشكلة العرق و في الوقت نفسه لا تؤثر عليه كوظيفية حيوية هامة.

1. النظافة

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يعد الحفاظ على النظافة أمرًا ضروريًا للتحكم في تعرق الإبط. اغسلي الإبط بالصابون المضاد للبكتيريا بانتظام لمنع نمو البكتيريا التي تسبب الرائحة. جففي الإبط جيدًا بعد الاستحمام.

2. استخدام مضادات التعرق

اختاري مضادات التعرق بدلاً من مزيلات العرق لأنها تساعد في تقليل إفراز العرق . ابحثي عن مضادات التعرق التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم الذي يساعد تنظيم عمل الغدد العرقية. قومي بتطبيقها ليلاً قبل النوم عندما يكون إفراز العرق أقل ، مما يسمح لها بالعمل بفعالية.

3. ارتداء أقمشة تسمح بمرور الهواء

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اختاري الأقمشة الطبيعية مثل القطن أو الكتان التي تسمح بمرور الهواء وتساعد على امتصاص الرطوبة. تجنبي المواد الاصطناعية مثل النايلون أو البوليستر التي تحبس الحرارة والرطوبة ، مما يؤدي إلى تفاقم التعرق.

4. الملابس الفضفاضة

اختاري الملابس الفضفاضة التي تعزز تدفق الهواء وتقلل من الاحتكاك بجلدك. تجنبي الملابس الضيقة التي يمكن أن تزيد التعرق وتجعلكِ تشعرين بحرارة الطقس.

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5. التوتر

الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى التعرق المفرط. استخدمي استراتيجيات الحد من التوتر مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق.

6. تجنبي المحفزات

هناك محفزات محددة تسبب تعرق الإبطين بشكل مفرط. تشمل المسببات الشائعة الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين والمشروبات الساخنة. قللي أو تجنبي هذه المحفزات لتقليل نوبات التعرق.

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7. الترطيب

شرب الكثير من الماء يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم و يقلل التعرق. تناولي ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا لترطيب الجسم والحفاظ على وظائف الجسم بشكل عام.

8. استخدام وسادات للعرق

يمكن وضع هذه الوسدات الماصة في منطقة الإبط لامتصاص العرق ومنعها من التسرب عبر ملابسك. إنها توفر حلاً مؤقتًا لإبقائكِ جافة طوال اليوم.

9. العلاجات الطبية

إذا استمر التعرق المفرط على الرغم من النصائح السابقة ، استشر طبيب الأمراض الجلدية. قد يوصون بعلاجات مثل مضادات التعرق الموصوفة طبيًا ، أو العلاجات مثل حقن البوتوكس ، أو حتى الخيارات الجراحية مثل إزالة الغدد العرقية.

الصورة من موقع Freepik

10. الحفاظ على وزن صحي

تساهم زيادة الوزن في زيادة التعرق . من خلال الحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يمكنك تقليل التعرق.

تذكر أن جسم كل شخص مختلف ، وما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر. إذا كان التعرق المفرط تحت الإبط يسبب إزعاجًا كبيرًا أو يؤثر على حياتك اليومية ، فمن المهم طلب المشورة الطبية المتخصصة للحصول على تشخيص دقيق وخطة علاج مخصصة.

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المصدر: Health line