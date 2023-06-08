اعتمدي هذه النصائح لتخسيس الوزن وقولي أهلا للرشاقة هذا الصيف

بيروت - نادين محمد - قد تعتقدين أنّ اتّباع نظام غذائي هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، وتخسيس الوزن في وقت سريع ، لكن هذا الإعتقاد الشائع غير صحيح وبالتالي ليس من الضروري تقييد عدد السعرات الحرارية، وإضافة أطعمة خفيفة إلى نظامكِ الغذائي وتجويع نفسك، حتى تتمكنين من خسارة الوزن.

هناك طرق لـ إزالة الوزن وهي صحية وتعطيكي نتيجة سريعة ، لتتمتعين بجسم رشيق خلال فصل الصيف.

اشربي الكثير من الماء

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يساعد شرب السوائل على إنقاص الوزن. إذا شربتِ كمية كافية من الماء، فإن معدتك تمتلئ وتشعرين بجوع أقل. يجب أن تشربي كوبا كبيرا من الماء قبل الوجبة مباشرة، حتى تشعرين بالشبع بسرعة أكبر. كما أن شرب الماء يزيد من استهلاك السعرات الحرارية.

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تناولي الشاي والقهوة

الكافيين مدر طبيعي للبول ويمكن أن يقلل الانتفاخ، ومصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف. يمكنك تناول ما يصل إلى 400 مجم من القهوة يومياَ، وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين.

يعتبر الشاى أيضًا مدرًا طبيعيًا للبول، ويمكن أن تساعد أنواع الشاي العشبي مثل الهندباء أو جذور الشمر أيضًا على خفض الوزن.

ووجدت دراسة جديدة أن شاربي الشاي الأخضر يحرقون نحو 70 سعرًا حراريًا إضافيًا في فترة 24 ساعة.

تجنبي السكريات



لا يحتوي السكر على شيء سوى سعرات حرارية، ولا يحوي أي مغذيات ولا يدعم نظامك الداخلي بأي شكل من الأشكال، بل على العكس تناول السكر يضر بالصحة أكثر من نفعه. يمكن أن يؤدي إلى الالتهابات، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والسرطان، بل ويجعلك تبدين أكبر سنا، لذلك عليكِ التخلص منه واختيار بدائل صحية مثل العسل دون أن تبالغ أيضا في استخدامها.



تناول كمية كافية من البروتين



البروتين وبخلاف أنه ضروري لبناء العضلات وإصلاحها، فإن إضافته إلى جميع وجباتك الثلاث أيضا يساعد على إبقائك ممتلئا لفترة أطول.

المشي

الصورة عن موقع Freepik



يعد المشي أحد أشهر وأفضل التمارين الرياضية فيما يخص خسارة الوزن، وذلك بسبب كونه تمرين بسيط ولا يحتاج إلى مجهود كبير أو شراء معدات خاصة. بالإضافة إلى ذلك، المشي تمرين مريح وغير مؤذي للمفاصل مما يجعله مناسبًا للجميع باختلاف أعمارهم وأوزانهم ولياقتهم البدنية. وفقًا لـكلية الطب بـ جامعة هارفارد، فإن المشي لمدة 30 دقيقة بسرعة 6.4 كيلومتر في الساعة يحرق حوالي 167 سعر حراري

أخطاء تجنبيها للتخسيس

-عدم ملء خزائن المطبخ بالمأكولات. خصوصاً المكسرات والحلويات والبسكويت والشوكولاته.

-القيام بأعمال منزلية من شأنها أن تبعدكِ عن التفكير بالأكل.

-استبدال اللحم بالسمك لأنه يحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية.

-عدم التسرع في خفض الوزن، لأن هذا الأسلوب سيجعل من استرداد الكيلو غرامات المفقودة بأسرع من البرق.

-المشي يومياً مدة لا تقل من نصف ساعة، لأنه يساعد في إنقاص الوزن .

-استخدام الدرج عوضاً عن المصعد الكهربائي كلما سمح الأمر بذلك، فهذا يساعدعلى حرق عدد من السعرات الحرارية.

- عدم استعمال السيارة للمسافات القصيرة.

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