بيروت - نادين محمد - ليس بالضرورة أن تذهبي إلى الصالة الرياضية من أجل ممارسة التمارية الرياضية، فمن الممكن بأدوات بسيطة أن تحصلي على نتيجة رائعة لشد الجسم، كأن تعتمدي تمرينات الحائط التي تساعدك على تقوية العضلات وزيادة مرونة الجسم.

وفي "الجميلة" نقدم لكِ مجموعة من تمرين الحائط لشد الجسم لتعتمديها في البيت.

تمرين تقوية عضلات الكفين

(مصدر الصورة freepik)

إن كنتِ من الأشخاص الذين يجلسون أمام اللاب توب كثيراً، فحتماً لديكِ بعض المشاكل في الكفين، ويمكن تقوية عضلات وأعصاب هذه المنطقة بهذا التمرين.

قفي أمام الحائط واسندي كفيكِ كما موضح بالصورة، وقومي بالضغط بصدركِ للأمام قليلاً ذهاباً وإياباً، وكرري تلك الحركة كلما شعرت بآلالام في الذراعين والكفين.



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تمرين شد الظهر

(مصدر الصورة موقع AdobeStock)

هذا التمرين أقرب كثيراً إلى تمرين الحائط السابق، ويمكن اعتماده عن طريق الوقوف بنفس الطريقة، ولكنكِ ستضعين اليدين في زاوية شبه قائمة بحيث يلامس الكوعين الحائط، وستقومين بشد ظهركِ مع الانحناء قليلاً بصدرك للأمام.

ومن الممكن رفع الأقدام بالتبادل لزيادة فعّالية التمرين.

تمرين الجلوس في الهواء

(مصدر الصورة freepik)

كبديل عن تمرين السكوات، اعتمدي تمرين الحائط بالجلوس في الهواء، بحيث تقومين بفرد ظهركِ على الحائط مع رفع اليدين، وثني الركبتين وكأنكِ تجلسين على كرسي.

كرري هذا التمرين عدّة مرات في اليوم، وفي كل مرة اعتمدي وقت أطول لتنفيذه.

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تمرين رفع القدمين لأعلى

(مصدر الصورة موقع AdobeStock)

هذا التمرين يساعد بشكل كبير على تدفق الدم بصورة أفضل في منطقة القدمين، خاصة إن كنتِ من الأشخاص الذين يجلسون أو يقفون كثيراً على أقدامهم.

مددي ظهركِ على الأرض المستوية، واقتربي من الحائط، ثم ارفعي قدميكِ بحيث يأخذ الجسم وضعية زاوية قائمة، واتركي القدمين مرفوعة لعدّة الدقائق.

ولزيادة فاعلية التمرين افتحي زاوية القدم، بحيث تشعرين بشد العضلات في منطقة الفخذين.

كرري هذا التمرين عدّة مرات في اليوم.

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