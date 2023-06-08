شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد فيتامين ب 6 لصحتك.. أبرزها تقوية العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من الفيتامينات والمعادن والسوائل، وحال قلة أى نوع من الفيتامينات يئدى هذا إلى حدوث خلل بالجسم، ما يعرضك إلى تدهور فى الحالة الصحية.

ويلعب اتباع النظام الغذائى السليم دورا مهما فى حياة الأشخاص، لأنه يساعد فى الحفاظ على الصحة العامة ويقلل خطر الإصابة ببعض الامراض، لذا يجب على الجميع الاهتمام بتناول الوجبات الصحية التى تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وذلك وفقا لما نشرته شبكة CNN.

وأفادت عدة أبحاث أن هناك بعض الأشخاص يعانون من نقص فيتامين B، ونصح الأطباء الأفراد بدلًا من الاعتماد على حقن وحبوب الفيتامينات فقط، بأن يتناولوا الأطعمة المغذية الغنية بهذه الفيتامينات، وتتواجد أبرز أنواع فيتامينات "ب 6" فى بعض الأطعمة.

أطعمة تحتوى على فيتامين ب 6

1.الحبوب الكاملة، مثل القمح البليلة، والشوفان، وذرة الفشار

2.البقوليات

3.الخضراوات الورقية

4.الفاكهة، والمكسرات، والأسماك، والدجاج، واللحوم

5.المكسرات

6.البيض

7.اللحوم

وغالبًا ما يحصل الأشخاص على جميع الفيتامينات والمعادن التى يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائى متنوع ومتوازن.

فوائد فيتامين ب 6

1.فعالة فى إنتاج الأنزيمات والهرمونات والمواد الأخرى اللازمة للنمو الطبيعى

2.مهمة فى أداء وظائف الجسم بشكل سليم فى جميع المراحل العمرية

3.ينظم السوائل داخل وخارج الخلايا فى الجسم

4.المساهمة في تعزيز الجهاز المناعى

5.مقاومة الالتهابات والمحافظة على صحة الجهاز العصبى

6.تكوين العظام والأسنان

7.المساعدة على تقوية العضلات