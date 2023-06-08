شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 مشروبات منزلية لتقوية جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترح العديد من الأطباء وخبراء الصحة أن الطريقة الوحيدة لمحاربة أو حماية نفسك من الفيروس هي عن طريق تقوية جهاز المناعة لديك. كلما كان جهازك المناعي أقوى ، قلت فرصة إصابتك بالمرض ، وإذا حدث ذلك ، فستتعافى بشكل أسرع. للتأكد من أن جهازك المناعي في أفضل حالة ، من المفيد التفكير فيما تضعه في جسمك. هناك عدد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في بناء جهاز المناعة لديك، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

1 - شاي الكركم

العنصر الرئيسي لهذا المشروب هو الكركم. يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي ينظم جهاز المناعة. يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات القوية لشاي الكركم في تخفيف الالتهاب والألم أيضًا.

2 - مهدئ الزنجبيل وخل التفاح

يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تسمى sesquiterpenes تستهدف فيروسات البرد. يحتوي فلفل كايين على كمية عالية من الكابسيسين الذي يثبط الببتيد العصبي الذي يشارك في العمليات الالتهابية. يحتوي خل التفاح على بكتيريا مفيدة ومضادات حيوية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة المناعة.

3 - حساء اليقطين المتبل

اليقطين غني ببيتا كاروتين وهو مقوي كبير للمناعة ويحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة

4 – عصير الطماطم

توفر الطماطم الفيتامينات الثلاثة الرئيسية المضادة للأكسدة: بيتا كاروتين وفيتامين ج وفيتامين هـ التي تحمي الخلايا من التلف.

لن تحافظ هذه المشروبات المنزلية سهلة التحضير على لياقتك فحسب ، بل ستقوي جهاز المناعة بشكل عام. يعد صنع العصائر والمشروبات الغذائية بمكونات متاحة بسهولة في المنزل من أفضل الطرق للحفاظ على صحتك.