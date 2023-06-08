شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من أعراض الدوخة ..اعرف طرق علاجها بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور الزائف بالحركة وبعدم الاستقرار، والضعف والإغماء، كلها أعراض مرتبطة بالدوار، يمكن أن نشعر جميعًا بالدوار في بعض الأحيان لأسباب مختلفة ، مثل الجوع أو الجفاف أو السخونة الشديدة أو الوقوف بسرعة كبيرة، وإليك بعض النصائح لمنع الدوار وعلاجه في المنزل وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

بعض الحالات التي قد تسبب الدوار

بعض أسباب الدوخة هي مشاكل الأذن الداخلية ، والاضطرابات العصبية ، ومشاكل الدورة الدموية ، وفقر الدم ، والصداع النصفي ، والقلق ، وغثيان السفر ، وإصابات الرأس ، وحتى نتيجة تناول بعض الأدوية، ترتبط الدوخة أيضًا بالجفاف وضربة الشمس.

طرق لمساعدة نفسك عندما تشعر بالدوار1. اشرب الماء وابقى باردا

مجرد التعرض للجفاف والسخونة الزائدة يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار. توقف ، واجلس ، واحصل على بعض السوائل ، إذا كنت تعاني من سخونة زائدة ، فاستريح جالسًا في مكان مظلل وبارد حتى تشعر بالتحسن.





2. الاستلقاء أو الجلوس

عندما تشعر بالدوار فمن المهم أن تستلقي أو تجلس ، هذا يمكن أن يقلل حقًا من فرصة الإصابة في حالة سقوطك، خذ لحظة ، ربما مع إغلاق عينيك إذا شعرت بالأمان ، وانتظر حتى زوال الأعراض.





3. مناور إيبلي

إذا كان سبب الدوخة لديك هو الدوار ، فهناك مناورة بسيطة يمكنك القيام بها في المنزل قد تساعد في تخفيف بعض الأعراض.

اجلس على حافة السرير وأدر رأسك 45 درجة إلى اليسار.

استلقِ بسرعة واترك رأسك تسقط خلف الوسادة، وجه رأسك بنفس الزاوية البالغة 45 درجة.

حافظ على هذا الوضع لمدة 30 ثانية

أدر الرأس إلى المنتصف - 90 درجة - إلى اليمين دون رفعه واستمر في ذلك لمدة 30 ثانية.

اقلب الرأس والجسم كله إلى الجانب الأيمن ، وانظر إلى الأسفل لمدة 30 ثانية

اجلس ببطء لكن ابق جالسًا لبضع دقائق لتترك أي دوار يمر.

منع الدوخة في المقام الأول1. تعرف على المحفزات الخاصة بك

ربما تكون حساسًا للارتفاعات أو الدم أو الإبر أو الحرارة، يمكن تجنب هذه الأشياء أو على الأقل يمكنك الاستعداد إذا كنت تعلم أن الدوخة قد تبدأ.

2. تقليل مستويات التوتر لديك

التوتر والقلق مرتبطان بأعراض الدوخة، جرب بعض تقنيات الاسترخاء البسيطة للمساعدة في تهدئتك عندما تشعر بالتوتر أو القلق، قد تساعد تمارين التأمل والتنفس.





3. ابق رطبًا

اشرب الكثير من الماء ، خاصة في الأيام الحارة ، وابذل قصارى جهدك للحفاظ على البرودة، يمكن أن يسبب الجفاف والحرارة أعراض الدوخة.





4. الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة

تم ربط كل من نقص فيتامين C و D و E بأعراض الدوخة، على سبيل المثال ، إذا كان سبب الدوخة لديك هو فقر الدم ، فقد تضطر إلى التأكد من أنك تحصل على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي.