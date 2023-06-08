شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المكملات الغذائية.. استشارة الطبيب ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمثل دور المكملات في توفير دعم إضافي للاحتياجات الغذائية للفرد وتعزيز الصحة والرفاهية بشكل عام، وفائدة المكملات تتمثل فى سد الفجوات المحتملة في النظام الغذائي وتوفير الفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة أو غيرها من المواد المفيدة التي قد تكون ناقصة.

يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من قيود غذائية معينة ، أو عدم كفاية تناول المغذيات ، أو بعض الحالات الصحية، ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن المكملات لا ينبغي أن تحل محل نظام غذائي متوازن بل أن تكمله.

يوصى باستشارة أخصائي رعاية صحية لتحديد الاحتياجات الفردية وضمان الاستخدام الآمن والمناسب للمكملات.

من يحتاج إلى مكملات؟

وفقا لموقع " قد تكون المكملات مفيدة للأفراد الذين لديهم احتياجات غذائية محددة أو ظروف صحية معينة أو قيود غذائية تجعل الحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية من الطعام وحده أمرًا صعبًا.

من بين المجموعات التي قد تستفيد من المكملات ، النساء الحوامل وكبار السن والنباتيون والأفراد المصابون بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون من التعرض المحدود للشمس (لفيتامين د). ومع ذلك ، من المهم التشاور مع خبير قبل البدء في أي نظام مكمل.

يجب أن يكون الحفاظ على نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي دائمًا أساس تلبية المتطلبات الغذائية.

ما هي فوائد المكملات؟

تقدم المكملات العديد من الفوائد المحتملة وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، بما في ذلك ملء الفجوات الغذائية ودعم الصحة العامة ومعالجة مخاوف صحية محددة.

يمكن أن توفر الفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي قد ينقصها النظام الغذائي، كما قد تدعم المكملات وظيفة المناعة ، وتعزز صحة العظام والمفاصل ، وتعزز الوظيفة الإدراكية ، وتساعد في صحة القلب ، وتدعم مستويات الطاقة.

يمكن أن تكون مفيدة أيضًا للأفراد الذين يعانون من بعض أوجه القصور أو القيود الغذائية أو الظروف الصحية المحددة، ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن فعالية وفوائد المكملات الغذائية يمكن أن تختلف بناءً على الاحتياجات الفردية والاستخدام السليم.

هل أحتاج إلى مكملات غذائية حتى لو كنت اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا؟

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يوفر لك جميع العناصر الغذائية الضرورية، فقد لا تكون المكملات ضرورية، إن النظام الغذائي الشامل الذي يشمل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية يمكن أن يلبي احتياجاتك الغذائية.

قد تكون هناك ظروف معينة يمكن أن تكون فيها المكملات مفيدة، على سبيل المثال إذا كان لديك قيود غذائية معينة أو أوجه قصور أو ظروف صحية.

يوصى دائمًا بالتشاور مع أخصائي رعاية صحية يمكنه تقييم احتياجاتك الفردية وتقديم إرشادات حول ما إذا كانت المكملات ضرورية بالنسبة لك. يمكنهم مساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تغذيتك ورفاهيتك بشكل عام.

هل المكملات لها آثار جانبية؟

المكملات، على غرار الأدوية أو المواد ، لديها احتمالية حدوث آثار جانبية. على الرغم من أن معظم المكملات آمنة بشكل عام عند استخدامها بشكل صحيح ، فمن الأهمية بمكان إدراك أنها يمكن أن تتفاعل مع الأدوية أو تنتج ردود فعل سلبية لدى بعض الأفراد.

قد تختلف طبيعة الآثار الجانبية اعتمادًا على المكمل المحدد والاستجابة الشخصية للفرد. تعد مشاكل الجهاز الهضمي وردود الفعل التحسسية والصداع والتفاعلات الدوائية من بين الآثار الجانبية الشائعة المبلغ عنها.

للتخفيف من احتمالية حدوث آثار جانبية ، من الضروري الالتزام بتعليمات الجرعة الموصى بها ، وطلب المشورة من الطبيب قبل البدء في أي مكمل جديد ، والبقاء على اطلاع بالتفاعلات المحتملة أو موانع الاستعمال.