شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك.. 9 مضاعفات صحية قد تسببها زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تزيد السمنة من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، مثل داء السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.يتعرض الأشخاص المصابون بالسمنة لخطر الإصابة بالأمراض والمضاعفات الصحية، ووفقا لموقع " healthline"، هناك عدد من المضاعفات قد تحدث والتى قد تشمل:

الصحة الإنجابية

تؤثر السمنة على الخصوبة لكل من الرجال والنساء. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

مرض السكري

يمكن أن يكون سبب ارتفاع مستويات السكر في الدم هو السمنة.

صحة الجهاز الهضمي

ارتبطت السمنة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي (GERD). يحدث ارتجاع المريء عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء.

صحة القلب

يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى العمل بجدية أكبر لتحسين الدورة الدموية.

الصحة النفسية

قد تقل الأعراض الصحية أو الأعراض النفسية المرضية أو المشاعر السلبية.

الجهاز العصبي

زيادة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب نقص إمدادات الدم.

صحة الجلد

يمكن أن تحدث الطفح الجلدي حيث يطوي جلد دهون الجسم.