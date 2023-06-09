شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع النظام الغذائى النباتى.. هل تساعد في فقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي النباتي. يمكن أن يساعدك النظام الغذائي النباتي المتوازن في الحفاظ على لياقتك وفقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن الأمثل. يمكنه تلبية جميع متطلباتك الغذائية، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

وغالبًا ما يحتوي النظام الغذائي النباتي المتوازن على كميات أقل من الدهون المشبعة (SFAs) ، ومزيدًا من حمض الفوليك ، والألياف ومضادات الأكسدة. أيضًا ، يميل النباتيون بشكل طبيعي إلى تناول كميات أكبر من الفاكهة والخضراوات ، مما قد يساعد في تلبية البدلات اليومية الموصى بها من المغذيات الدقيقة.

أنواع النظام الغذائي النباتي لفقدان الوزن

تأتي الأنظمة الغذائية النباتية بأشكال مختلفة ، مما يتيح لك تناول الطعام بالطريقة التي تناسب أهدافك الصحية.

1. النظام الغذائي النباتي

النظام الغذائي النباتي لا يشمل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.

2. حمية البيض النباتي

يستثني النظام الغذائي النباتي البيض، يمنع هذا النظام الغذائي جميع منتجات الألبان ومشتقاتها. مثل حليب البقر والجبن والزبدة والقشدة الحامضة واللبن والآيس كريم بالإضافة إلى اللحوم والأسماك. من ناحية أخرى ، تشمل الوجبات البيض وعناصر البيض مثل البيض المخفوق والبيض المسلوق والعجة.

3. نظام غذائي نباتي لاكتو

تعتبر الأطعمة النباتية ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي والآيس كريم جزءًا من نظام غذائي نباتي لاكتو. بينما البيض واللحوم والأسماك ليست كذلك.

كما تشير كلمة "لاكتو" ، فهو نظام غذائي يحتوي على منتجات الألبان. هذا النوع من النظام الغذائي هو الشكل الأكثر شيوعًا للنباتيين.

منتجات الألبان ، مثل حليب البقر و حليب الجاموس والمواد الغذائية المحضرة معها ، تندرج في هذه الفئة. ومن الأمثلة على ذلك الجبن والزبدة واللبن الزبادي واللبن الرائب والبانير والآيس كريم.

4. حمية لاكتو-بيض-نباتي

يتكون النظام الغذائي النباتي من اللبن والبيض ومنتجات الألبان. لا يشمل اللحوم أو المأكولات البحرية.

تشمل خطط الوجبات البيض والحليب والجبن واللبن والزبادي والبانير ومنتجات الألبان الأخرى. في الوقت نفسه ، لا تحتوي على أي منتجات لحوم مشتقة من الحيوانات مثل الماشية والأسماك والدواجن ولحم الخنزير.