شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تناول البيتزا أسبوعيا يعرضك لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيتزا هي واحدة من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، يقوم العديد من الأشخاص أيضًا بتخزين البيتزا المجمدة، والتي يمكن تناولها عن طريق التسخين لمدة 10 دقائق فقط في الفرن، ومع ذلك ، نظرًا لكون البيتزا من الوجبات السريعة ، فإليك بعض المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك المنتظم أسبوعيا للبيتزا في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".





خطر الإصابة بأمراض القلب

البيتزا غنية بالدهون المشبعة بسبب الجبن واللحوم المصنعة ، والتي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول لديك وكذلك خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يؤدي تناول ثلاث إلى أربع شرائح من البيتزا أو أكثر ، بشكل منتظم ، إلى عواقب صحية ضارة.

زيادة الوزن بسرعة

شريحة بيتزا بالجبن العادي تحتوي على 400 سعرة حرارية تقريبًا، لذا فإن تناول شريحتين أو ثلاث من البيتزا سيضيف 800 إلى 1200 سعرة حرارية في نظامك الغذائي، سيكون هذا أعلى عند إضافة طبقة معالجة مثل الببروني.

نظرًا لأن الشخص يجب أن يستهلك 2000 سعر حراري في المتوسط في اليوم ، فإن هذه الشرائح القليلة من البيتزا ستستهلك ما بين 40 إلى 60٪ (أو حتى أكثر) من السعرات الحرارية اليومية، عندما تضيف أيضًا سعرات حرارية من وجباتك الأخرى في اليوم ، يكون من الأسهل تناول الطعام في البحر، الإفراط في تناول السعرات الحرارية بانتظام سيزيد وزنك بسرعة.



زيادة خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يؤدي تناول اللحوم المصنعة عالية الدهون بانتظام مثل البيبروني والسجق كإضافات على البيتزا إلى زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان الأمعاء والمعدة.





أسلم طريقة لتناول البيتزا

لا بأس بتناول البيتزا ، فقط إذا كنت تتناولها باعتدال، من المهم أيضًا ملاحظة أن البيتزا مصنوعة من الدقيق المكرر الذي يمكن أن يبطئ عملية الهضم ، مما يؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي.





اجعلها في المنزل

من أفضل الطرق للاستمتاع بالبيتزا في نظامك الغذائي هو صنعها في المنزل بنفسك، بهذه الطريقة ، ستكون قادرًا على اختيار مكونات صحية ويمكنك أيضًا تنظيم كمية الجبن، بدلاً من الطحين الأبيض ، يمكنك أيضًا اختيار قاعدة بيتزا مصنوعة من مكونات صحية ، مثل القمح الكامل، إذا كنت ترغب في تجربة تناول البيتزا من أحد المطاعم ، فتأكد من تحديد حجم حصتك وكذلك تكرار استهلاك البيتزا.