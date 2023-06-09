شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف الالتهاب.. 4 طرق لتناول خل التفاح كعلاج طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أنك قمت بالفعل بتخزين هذا المكون الطبيعي السحري في منزلك ، خل التفاح ، المعروف باسم ACV ، هو أحد العلاجات الطبيعية الأكثر شيوعًا التي يتم الاعتماد عليها اليوم والتي تم استخدامها لعقود لتوفير الشفاء لجميع أجزاء الجسم، يبدأ الالتهاب في أحشائنا وخلايانا، يتفاقم بسرعة وينتج عن الكميات العالية من الإجهاد وقلة النوم والنظام الغذائي الغني بالسكر المكرر والحبوب المكررة والدهون غير الصحية والاصطناعية والبروتين الحيواني المفرط والكافيين والنظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة، تشمل الأعراض مشاكل في الجهاز الهضمي ، ونقطة المفاصل ، والصداع ، والتعب ، وقابلية عالية للإصابة بالأمراض .

يلجأ العديد من الأشخاص إلى الخيارات المتاحة دون وصفة طبية لعلاج هذه الأمراض ، لكنهم يساهمون فقط في زيادة الالتهاب لأنها مليئة بالمكونات الاصطناعية والكيميائية التي لا تتعرف عليها أجسامنا، في حين أن طعامًا واحدًا لا يمكن أن يشفي الجسم من الالتهابات ، فإن العديد من الأطعمة قوية للغاية في قدرتها على التخفيف ، تطهير الخلايا ، وهي خيارات أفضل بكثير من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. واحد من هؤلاء ، هو خل التفاح، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

الفوائد الغذائية البسيطة لخل التفاح

يحتوي خل التفاح على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساعد في قدرته على القيام بالعديد من الأشياء في الجسم التي تقلل الالتهاب بسرعة إلى حد ما، يحتوي على درجة حموضة قلوية ، لذا فهو يمنع دمنا من أن يصبح حمضيًا جدًا.

يمكن أن يقلل خل التفاح أيضًا من الأنسولين في الجسم لموازنة مستويات السكر في الدم ، ويساعد الجسم على إنتاج ما يكفي من حمض الهيدروكلوريك (HCL) اللازم لهضم واستيعاب العناصر الغذائية بشكل مثالي ، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذي يقلل الألم ، ويساعد في التطهير الطبيعي والقضاء ، يمكن أن يخفف الصداع الطفيف وآلام المفاصل ، ويطرد خلايا النفايات ، ويعزز صحة القلب ومستويات ضغط الدم.أخيرًا ، يحتوي على فيتامين سي الذي يقلل الالتهاب والتوتر ويساهم في نظام المناعة الصحي للحفاظ على الجسم قويًا.

4 خيارات بسيطة لاستخدام خل التفاح كعلاج طبيعي:1.مزج خل التفاح بالماء

امزج 1-2 ملعقة صغيرة من خل التفاح في 1 كوب من الماء، أضف الثلج للحصول على خيار مبرد ،أو اشربه في درجة حرارة الغرفة.

2. شاي خل التفاح الطبيعي

أضف 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى الماء الدافئ والليمون للشرب كشاي طبيعي، أضف كيس شاي أخضر لمزيد من التأثيرات العلاجية.

3. عصير خل التفاح أو تتبيلة السلطة البسيطة

أضف خل التفاح إلى العصير المعتمد على الفاكهة لإضافة نكهة منعشة وحارة أو استخدم خل التفاح كصلصة طبيعية للسلطة.

4. خل التفاح صحي

اصنعي حقنة تنظيف بالماء وعصير ليمونة وفلفل حريف ولمسة من ستيفيا لإضافة حلاوة، (الفلفل الحار والليمون كلاهما مضادان طبيعي للالتهابات وينظفان أيضًا.)

كم تستخدم؟

يمكنك استخدام عدد قليل من هذه الخيارات يوميًا ، فقط ضع في اعتبارك أنه لا ينبغي عليك المبالغة في ذلك لتعويض نظام غذائي سيء، نفذ 1-3 من هذه الخيارات المذكورة أكل يوم بالتزامن مع نظام غذائي صحي.

خل التفاح أيضًا حمضي بطبيعته ، على الرغم من أنه يجعل الجسم قلويًا بمجرد تفاعله مع دمنا ، على الرغم من أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الانزعاج لأنه قوي جدًا ، مثل معظم العلاجات الطبيعية ، القليل سيقطع شوطًا طويلاً.